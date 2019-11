"Моделі" на подіумі - посли": молода дизайнерка гідно представила Україну на модному заході в Тайланді

У Королівстві Таїланд пройшов міжнародний захід високого рівня "The 9th Celebration of Silk: Thai Silk Road to the World 2019", на якому Україну гідно представила молода дизайнерка з Івано-Франківська Любов Чернікова.

Про це у своєму Facebook повідомила дружина посла України в Таїланді Андрія Бешти Наталія, зазначивши, що захід відбувся 23 листопада за участю Прем‘єр-міністра Таїланду.

"Ідея проєкту полягає в тому, що десятки дизайнерів з усього світу мають можливість пошити вбрання з тайського шовку з використанням традиційних національних елементів, а "моделями" на подіумі виступають посли відповідної країни або їх дружини", – зазначила Наталія Бешта.

У Королівстві Таїланд пройшов міжнародний захід високого рівня ФБ Наталії Бешти

Вона розповіла, що відповідна подія проводиться на честь Її Високості Королеви-матері Сірікіт, відомої як "Королева Шовку" і цьогоріч "понад 70 посольств, розташованих у Бангкоку, долучились до участі в проєкті, зокрема понад 60 послів та їх дружин презентували свої країни".

За словами Бешти, Україну представила молода дизайнерка Любов Чернікова з Івано-Франківська, яка створила вбрання, з елементами української вишивки на тайському шовку, для самої Наталії та її сина.

Молода дизайнерка представила Україну на модному заході у Тайланді ФБ Наталії Бешти

"Також, українська дизайнер представила ексклюзивну колекцію з королівського тайського шовку та роботи з власної колекції на міжнародному тижні "Thai Silk International Fashion Week". Роботи Любові Чернікової отримали багато схвальних відгуків від преси та експертів моди", – наголосила Бешта.

Всього у заході взяли участь представники понад 60 країн.

Молода дизайнерка представила Україну на модному заході у Тайланді ФБ Наталії Бешти

