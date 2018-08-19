Міста підуть під воду? В Україні занепокоїлися через погодні аномалії

Літо 2018 запам'ятається українцям небувалими наслідками негоди. Підтоплені Закарпатті та Київщина, завалені сміттям і гілками дерев після ураганів Львів і Житомирська область - стихія, здавалося, не пощадила нікого.

Вирвані з корінням дерева, потопи на вулицях, розбиті авто і зіпсоване майно підземних торгових центрів - саме такі явища після літнього "дощику" спостерігалися в багатьох населених пунктах. Місцева влада відкрито говорить, що не була готова до такого стихійного лиха і екстрено намагається відновити зруйноване. І поки комунальники працюють над прибиранням вулиць, а чиновники перекладають один на одного відповідальність за наслідки ураганів, OBOZREVATEL запитав у читачів, на що чекати Україні після таких погодних аномалій?

52% учасників опитування налаштовані оптимістично і вважають, що боятися нема чого. Це тимчасові явища, і негода незабаром заспокоїться.

30% переконані, що не все так просто. Сильні грози та зливи приведуть за собою нестерпну спеку.

12% опитаних стурбовані матеріальними збитками негоди. Вони вважають, що це може знищити врожай - буде дефіцит продуктів і доведеться купувати все втридорога.

І 4% реципієнтів думають вже зовсім песимістично. На їхню думку, сценарії голлівудських фільмів-катастроф втіляться у життя - міста можуть піти під воду.

І хоча загалом українці все ще вірять у краще і вважають, що ні буревії, ні їх наслідки не принесуть серйозного збитку, такий ризик усе ж існує. Як написав у своєму блозі голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський, столичні комунікації будувалися для абсолютно інших потоків авто та людей. Саме тому звичайна злива буквально "змиває" все на своєму шляху, а вулиці опиняються по пояс у воді.