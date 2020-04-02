Наукові дослідження доводять, що мило здатне знищити генетичний матеріал коронавірусу.

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Про це йдеться і в дослідженні Центру по боротьбі з хворобами на Тайвані, повідомляє La Repubblica, опублікувавши відповідне відео.

"Дослідження пояснюють, як милу вдається знищити генетичний матеріал коронавірусу. Молекули мила фактично здатні атакувати зовнішнє покриття вірусних частинок Covid-19. Ось чому наукове співтовариство підкреслює важливість ретельного миття рук миючим засобом", – йдеться в підводці до відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі наочно показали, як правильно і ретельно мити руки з милом по всім відомій інструкції і захиститися від коронавірусу COVID-19 та інших хвороб.

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