"Ми святкуватимемо повернення Криму": Сенцов виступив з потужною промовою. Відео

Українці обов'язково переможуть і святкуватимуть день повернення Криму, який Росія анексувала в 2014 році.

З таким надихаючим посланням виступив український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов на форумі Age of Crimea ( "Час Криму") у Києві 26 лютого (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

twitter.com/krymrealii

У своєму зверненні він заявив, що українці обов'язково побудують країну, за яку вони борються, незважаючи на спроби зовнішніх і внутрішніх ворогів протистояти цьому.

"На жаль, реваншизм в нашій країні почав піднімати голову. Я б не хотів, щоб це були ознаки майбутньої окупації всієї України, тому що українці зробили свій вибір. Вони не хочуть повертатися ані в епоху Януковича, ані в Росію, щоб бути сателітом Путіна . Я впевнений, що українці не дадуть цього зробити нікому. Ми обов'язково переможемо, і побудуємо ту країну, яку бажаємо бачити. і будемо святкувати і день незалежності, і свято повернення Криму", – зауважив режисер.

Водночас він нагадав, що окупанти в Криму продовжують тероризувати наших співгромадян.

"Окупанти ввели в Криму війська, убили моїх друзів, інших посадили до в'язниці. Вони продовжують це робити, знущаючись над кримськими татарами, українцями, російськомовними, які підтримують Україну і чекають, коли ми їх звільнимо. Це обов'язково станеться", – зазначив Сенцов.

Ми переможемо і будемо відзначати свято повернення Криму – Сенцов pic.twitter.com/0lGlNq8wer - Крим.Реаліі (@krymrealii) February 26, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сенцов розкритикував план президента України Володимира Зеленського щодо Донбасу. Він підкреслив, що після шести років війни домовлятися з вбивцями неможливо.

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