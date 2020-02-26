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27 лютого • оновлено в 00:24
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"Ми святкуватимемо повернення Криму": Сенцов виступив з потужною промовою. Відео

1.8т
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Українці обов'язково переможуть і святкуватимуть день повернення Криму, який Росія анексувала в 2014 році.

З таким надихаючим посланням виступив український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов на форумі Age of Crimea ( "Час Криму") у Києві 26 лютого (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

"Ми святкуватимемо повернення Криму": Сенцов виступив з потужною промовою. Відео

twitter.com/krymrealii

У своєму зверненні він заявив, що українці обов'язково побудують країну, за яку вони борються, незважаючи на спроби зовнішніх і внутрішніх ворогів протистояти цьому.

"На жаль, реваншизм в нашій країні почав піднімати голову. Я б не хотів, щоб це були ознаки майбутньої окупації всієї України, тому що українці зробили свій вибір. Вони не хочуть повертатися ані в епоху Януковича, ані в Росію, щоб бути сателітом Путіна . Я впевнений, що українці не дадуть цього зробити нікому. Ми обов'язково переможемо, і побудуємо ту країну, яку бажаємо бачити. і будемо святкувати і день незалежності, і свято повернення Криму", – зауважив режисер.

Водночас він нагадав, що окупанти в Криму продовжують тероризувати наших співгромадян.

"Окупанти ввели в Криму війська, убили моїх друзів, інших посадили до в'язниці. Вони продовжують це робити, знущаючись над кримськими татарами, українцями, російськомовними, які підтримують Україну і чекають, коли ми їх звільнимо. Це обов'язково станеться", – зазначив Сенцов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сенцов розкритикував план президента України Володимира Зеленського щодо Донбасу. Він підкреслив, що після шести років війни домовлятися з вбивцями неможливо.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Війна на Донбасі Анексія Криму
Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна Київ
Теги
Крим кримські татари
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Junio Van
Junio Van
ой, дурак! © ))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украинцы! Задайте сами себе вопрос и ответьте на него честно. Вы правда считаете, что Крым каким-то образом вернётся? Военным? Нет. Санкциями задавят? Нет. Народ захочет назад на Украину, где запрещают учиться на русском, сносят памятники Героям Вoйны и если ты против бaндеры - ты изгой? Нет. Сменится президент России и отдаст Крым, как мешок картохи? Нет. Так каким образом Крым станет украинским?
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Гармонов Александр
Гармонов Александр
Он же только вчера говорил что Крым никогда не вернем или у него дырка в голове тут помню тут не помню!!!))))
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