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31 жовтня • оновлено в 13:53
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/ Суспільство

"Вирішили обдерти до нитки!" У Криму влаштували новий "бунт" через окупантів

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У Ялті окупованого Криму місцеві жителі знову поскаржилися на життя за російської влади, зазначаючи, що у них забирають останнє – на утримання "армії нероб".

Це зауважила блогерка RoksolanaToday&Крим, опублікувавши на своїй сторінці у Twitter скріншот коментарів кримчан у одному із пабліків "ВКонтакте" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Паблік Ялти. Кримчани й "покращення". Кримчан включили до складу РФ, щоб обдерти до нитки й забрати останнє, що тільки можна. Розумненькі вони", – іронічно написала вона.

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Окупація Криму Росією

Окупація Криму Росією

Зокрема, люди в російській соцмережі обговорювали нові ініціативи російських податківців і законодавців.

Скріншот

Скріншот

Twitter RoksolanaToday & Крим

"А як же кримське повітря? Ми що, дихатимемо безкоштовно?", "У кримчан найнижча зарплата. Міф про багатих кримчан за рахунок здачі житла – це міф. Багато пишуть по 15 годин на день, а тепер треба віддавати ще більше, щоб утримувати армію нероб", – жаліються вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму місцева "влада" дозволила податківцям шантажувати боржників передачею їхніх даних у ЗМІ. Зокрема, ті збираються публікувати фотографії та імена боржників разом із сумами їхніх заборгованостей у газетах і показувати на телебаченні.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Ялта
Тег
Крим
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Антошин Денис
Антошин Денис
Час лазил в ВК, но так и не нашел оригинал переписки, скрины которой опубликовала эта блохерша. Опять звиздит, как и раньше
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Юг Руси
Юг Руси
Антошин Денис, https://vk.com/in_yalta?w=wall-66168838_2184648 Роксалашка самое "интересное" выдрала от-туда ))
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филипп филипыч
филипп филипыч
роксолана молодец! столько дочерей офицера нашла на просторах мережей)))
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Люди в Ялте заметили колонну из 15 автобусов, которая заехала в сторону пер.Дарсановский. Все конечно же начали обсуждать, главный вопрос, для чего?) С нами связался владелец и попросил осветить ситуацию. Оказывается НОВЫЕ автобусы пригнали из Нижнего Новгорода и теперь они будут возить ялтинцев и гостей города с надлежащим комфортом!
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