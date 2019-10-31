"Вирішили обдерти до нитки!" У Криму влаштували новий "бунт" через окупантів

У Ялті окупованого Криму місцеві жителі знову поскаржилися на життя за російської влади, зазначаючи, що у них забирають останнє – на утримання "армії нероб".

Це зауважила блогерка RoksolanaToday&Крим, опублікувавши на своїй сторінці у Twitter скріншот коментарів кримчан у одному із пабліків "ВКонтакте" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Паблік Ялти. Кримчани й "покращення". Кримчан включили до складу РФ, щоб обдерти до нитки й забрати останнє, що тільки можна. Розумненькі вони", – іронічно написала вона.

Окупація Криму Росією

Зокрема, люди в російській соцмережі обговорювали нові ініціативи російських податківців і законодавців.

Скріншот Twitter RoksolanaToday & Крим

"А як же кримське повітря? Ми що, дихатимемо безкоштовно?", "У кримчан найнижча зарплата. Міф про багатих кримчан за рахунок здачі житла – це міф. Багато пишуть по 15 годин на день, а тепер треба віддавати ще більше, щоб утримувати армію нероб", – жаліються вони.

паблік Ялти

Кримчани та покращення

Кримчан включили до складу РФ, щоб обдерти до нитки і забрати останнє, що тільки можна

розумні вони pic.twitter.com/HhneYghVpT - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 31 жовтня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму місцева "влада" дозволила податківцям шантажувати боржників передачею їхніх даних у ЗМІ. Зокрема, ті збираються публікувати фотографії та імена боржників разом із сумами їхніх заборгованостей у газетах і показувати на телебаченні.

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