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27 вересня • оновлено в 18:47
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"Ми невиїзні!" У Криму знайшлася нова проблема з документами

7.6т Читати матеріал російською

Росіяни, які переїхали в окупований Крим, скаржаться, що не можуть отримати документи для виїзду за кордон.

Про це в Twitter повідомляє "Кримський бандерівець", який опублікував у мережі скріншоти листування з пабліка в соцмережі "ВКонтакте".

"Крим. Обговорення способів отримання Шенгену і безвізових українських паспортів стають все цікавішими. "Понаїхавші", які заплямували себе "кримськими документами" (природно, не маючи українського громадянства), стають взагалі невиїзними", – йдеться в повідомленні.

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У листуванні один із користувачів питав, як оформити Шенген за наявності кримської реєстрації. У коментарі їм радили вибратися на материкову Україну, щоб отримати біометричний паспорт.

Також наголошується, що громадянам з кримськими документами не видають віз. У переписці порадили проміняти місце реєстрації в Криму на інше – із "зубожілої російської глибинки".

Ще один із користувачів поскаржився, що з кримською реєстрацією не дають кредити в Росії, зазначаючи, що півострів окупований і є гарячою точкою за прикладом Південної Осетії.

"Ми невиїзні!" У Криму знайшлася нова проблема з документами

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму роботодавці місяцями не розраховуються з працівниками, дарма що ті зайняті важкою ненормованою працею.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим соцмережі паспорт
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Крым украли в 1954 году, в 2014 он вернулся.
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zhukov vanya
zhukov vanya
30% явка избирателей на выборах в этом году в Крыму это и есть показатель.А в 14году явку рисовали зеленные человечки.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
руденко евгений, средний показатель по стране, что опять же доказывает принадлежность региона к России.
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руденко евгений
руденко евгений
zhukov vanya, показатель чего? виз, паспортов, чего? почто флудишь?
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руденко евгений
руденко евгений
туфта полная, если не сжёг украинский паспорт по глупости, то спокойно получишь новый загранпаспорт ...всё, едь, куда хочешь...
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