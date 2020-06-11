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11 червня • оновлено в 21:58
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Мати з Каліфорнії пояснила ризики носіння медичних масок дітьми

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Мати з Каліфорнії закликала інших батьків не надягати маски на їх маленьких дітей, так як ті можуть задихнутися.

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Як повідомляє DailyMail, з відповідним зверненням виступила Ванесса Мадрид з Каліфорнії. Вона пояснила, що через маски зростає ризик задухи, а також поширення мікробів, так як діти часто чіпають обличчя руками.

"Не надягайте маску на вашу дитину. Дихальні шляхи у дітей менше, тому через маску їм ще складніше дихати. Якщо маску одягати щільно, то зростає ризик задухи, а якщо вільніше – то вона не забезпечить потрібний захист", – заявила Ванесса.

Мати з Каліфорнії пояснила ризики носіння медичних масок дітьми

Мати з Каліфорнії пояснила ризики носіння медичних масок дітьми

Facebook Ванесси Мадрид

Вона також зазначила, що немовлята не зможуть самі зняти маску, якщо їм буде важко дихати, а старші діти просто зрушать її вниз і почнуть торкатися обличчя руками, що теж підвищує ризики захворювання COVID-19 і іншими вірусами.

Коментатори під публікацією погодилися з думкою жінки і відзначили, що потрібно бути досить безвідповідальним, щоб надягати на немовлят маски.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медичні маски можуть бути небезпечні для дітей віком до двох років.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
США
Тег
вірус
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