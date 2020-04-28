Криклій пояснив, як будуть запускати громадський транспорт в Україні

В даний час в уряді немає конкретної дати відновлення роботи громадського транспорту після зняття карантинних обмежень в зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19, але воно супроводжуватиметься низкою обмежувальних заходів.

"Рано говорити про конкретну дату. Точно можна говорити тільки про те, що певний період буде обмеженість, обов'язково буде масковий режим, обов'язково буде перевірка температури. І точно менш насиченими будуть всі ці громадські перевезення", – розповів в ефірі ObozTV міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

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За його словами, рішення про запуск громадського транспорту буде ухвалюватися на основі рекомендацій Міністерства охорони здоров'я з урахуванням поточної ситуації із захворюваністю і смертністю від коронавірусу.

"Це буде залежати і від того, як пройдуть ті ж травневі свята і як ми будемо дотримуватися рекомендацій, які дало Міністерство охорони здоров'я", – підкреслив чиновник.

Міністр пояснив, як будуть запускати громадський транспорт

Як писав OBOZREVATEL, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко подав до суду позов через рішення Кабінету міністрів України, яке стосується закриття метро в Україні, а зокрема і в Києві, через поширення коронавірусу COVID-19.

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