Кондратюк: Росія хоче зробити Україну своїм округом – "Малоросією"

Президент України Володимир Зеленський маєзрозуміти, що з Росією можна домовитися тільки за однієї умови – якщо ми погодимося стати округом Федерації, тобто "Малоросією".

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав продюсер Юрій Кондратюк. На його думку, український президент, натякаючи на потепління у відносинах з Росією, до кінця ще не зрозумів, з ким саме має справу (повний текст інтерв'ю читайте тут).

"Про що ви хочете домовитися, щоб Росія забрала не тільки Крим і Донбас? Ви про це хочете домовитися? Або ж Зеленський зрозуміє, що з Росією миритися не можна, або ж ми станемо її округом, тобто "Малоросією". Мені здається, він до кінця не зрозумів, з яким підступним ворогом має справу", – допустив Кондратюк.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

На уточнення OBOZREVATEL, коли ж для України настане час Х, він відповів, що це вже сталося.

"Не виключаю, що цей час ми вже прошльопали – це зустріч Зеленського з Меркель і Макроном. Це і була невідворотність, після чого Європа заб'є на нас, а ми можемо хоч повіситись. Вийде на вулиці 15 млн українців і скажуть: "Яка різниця – рублі чи гривні. Аби всі вулиці в Кривому Розі були освітлені. Але я оптиміст, агресор буде покараний, а Україна буде рухатися тільки вперед", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політолог Валерій Соловей вважає, що нинішнє військове загострення на Донбасі з боку Росії – це лише слабке попередження Кремля, адресоване президенту України Володимиру Зеленському.

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