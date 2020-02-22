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22 лютого • оновлено в 07:39
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Кондратюк: Росія хоче зробити Україну своїм округом – "Малоросією"

2.2т
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Президент України Володимир Зеленський маєзрозуміти, що з Росією можна домовитися тільки за однієї умови – якщо ми погодимося стати округом Федерації, тобто "Малоросією".

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав продюсер Юрій Кондратюк. На його думку, український президент, натякаючи на потепління у відносинах з Росією, до кінця ще не зрозумів, з ким саме має справу (повний текст інтерв'ю читайте тут).

"Про що ви хочете домовитися, щоб Росія забрала не тільки Крим і Донбас? Ви про це хочете домовитися? Або ж Зеленський зрозуміє, що з Росією миритися не можна, або ж ми станемо її округом, тобто "Малоросією". Мені здається, він до кінця не зрозумів, з яким підступним ворогом має справу", – допустив Кондратюк.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

На уточнення OBOZREVATEL, коли ж для України настане час Х, він відповів, що це вже сталося.

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"Не виключаю, що цей час ми вже прошльопали – це зустріч Зеленського з Меркель і Макроном. Це і була невідворотність, після чого Європа заб'є на нас, а ми можемо хоч повіситись. Вийде на вулиці 15 млн українців і скажуть: "Яка різниця – рублі чи гривні. Аби всі вулиці в Кривому Розі були освітлені. Але я оптиміст, агресор буде покараний, а Україна буде рухатися тільки вперед", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політолог Валерій Соловей вважає, що нинішнє військове загострення на Донбасі з боку Росії – це лише слабке попередження Кремля, адресоване президенту України Володимиру Зеленському.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Російсько-український конфлікт війна Війна на Донбасі Анексія Криму
Особи
Ігор Кондратюк Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Новини Росії Донбас
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да мало ли что они хотят?это их влажные мечты))))75% населения категорически против жить в РФ)))))
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Макарский Александр
Макарский Александр
Не хотите быть округом станете каганатом
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злой укр
злой укр
у этого кондра ТЮТИ в кармане билет с открытой датой.при малейшем кипеше сбежит с вна украины дальше,чем видит.
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