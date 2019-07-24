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Макс Баринов
Макс Баринов
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В "ДНР" оконфузились с украинским языком

2.2т Читати матеріал російською

Руководство “ДНР” постоянно трубит что “Мы независимы от Украины, у нас нет ничего общего!”. Вот посмотрите на кассовый чек с Донецкой телерадиокомпании “ГЛОБУС”, где нижняя часть написана на украинском языке, а апофеозом всего стало: “ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ!”.

Как же так, где же ваша ненависть к украинскому языку? Вы стремитесь к своим ценностям, языку, культуре и в конце концов верите в “русский мир”! Может вам не хватает денег, чтобы поменять программу в кассовом аппарате.

"ДНР"

"ДНР"

Учредители республики стараются навязать идеологию постсоветского общества. Совсем недавно в центре Донецка был открыт “магазин сувенирной продукции ДНР”. Вроде бы обычное дело, флажки и символика квазиреспублики и многое другое. Но куда ж без “народной власти” цена на “изображение” местных псевдоруководителей, настоящих и ушедших в небытие просто зашкаливают. Портретик главы “ДНР” Д.Пушилина – 500 рублей, а такое же твореньице на “Героя Республики” А.Захарченка – 1500 рублей.

"ДНР"

"ДНР"

Вот вам пример самого настоящего “Русского мира”! Культурно-историческая идея возращения к истокам Советского Союза!

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Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна Донецьк
Теги
Росія Новини Росії російська мова українська мова ДНР Новини ДНР Новини Донбасу
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