Учені попередили людство про нову пандемію, яку спровокував COVID-19

Учені заявили, що на людство чекає нова загроза – супербактерія.

Зростання кількості цього збудника простимульовано безконтрольним вживанням антибіотиків під час пандемії коронавірусу, повідомила Science Alert.

"Це вже пандемія. Це вже глобальна криза, і через COVID-19 ситуація погіршується", – йдеться в матеріалі.

Автори статті навели таку статистику: щороку в США супербактерії заражають близько 3 млн осіб, з них близько 35 тис. – помирає, незважаючи на вчасно призначене лікування і вживання препаратів.

У світі з вини бактерій, що не піддаються лікуванню, щорічно помирає приблизно 700 тис. людей, йдеться в матеріалі. 230 тис. із них – від туберкульозу, який стійкий до антибіотиків.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що вчені знайшли новий потужний антибіотик, який атакує бактерії.