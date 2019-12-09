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9 грудня • оновлено в 22:26
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"Людина року" за версією Time: оприлюднено топ-10 претендентів

2.4т
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Журнал Time оприлюднив список претендентів на звання "Людини року".

Відомо, що в нього увійшли 10 кандидатів. Один із них - анонімний, ще один – збірний образ (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
Український президент вперше на обкладинці журналу TIME

Колаж

Колаж

На звання претендують:

  • президент США Дональд Трамп,

  • адвокат Трампа Руді Джуліані,

  • спікер палати представників конгресу США Ненсі Пелосі,

  • голова КНР Сі Цзіньпін,

  • прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн,

  • засновник Facebook Марк Цукерберг,

  • чемпіонка світу з футболу Меган Рапіноу,

  • екоактивістка Грета Тунберг.

Також у список потрапив анонімний інформатор, який розповів про розмову Трампа із Зеленським, і збірний образ протестувальників у Гонконзі.

Руді Джуліані

Руді Джуліані

atr.ua

Ненсі Пелосі

Ненсі Пелосі

Голос Америки

Сі Цзіньпін

Сі Цзіньпін

ИноСМИ

Меган Рапіноу

Меган Рапіноу

lenta.ru

Джасінда Ардерн

Джасінда Ардерн

ВВС

Марк Цукерберг

Марк Цукерберг

Еsquire

Грета Тунберг

Грета Тунберг

bbc.com

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Сплетник

Раніше OBOZREVATEL писав, що заступник головного редактора Cosmopolitan Ukraine Євгенія Пліхіна потрапила в скандал через пост про похорон загиблого бійця "Альфи" СБУ, Героя України Дениса Волочаєва.

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Автор
Карина Бондаренко
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