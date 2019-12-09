"Людина року" за версією Time: оприлюднено топ-10 претендентів

Журнал Time оприлюднив список претендентів на звання "Людини року".

Відомо, що в нього увійшли 10 кандидатів. Один із них - анонімний, ще один – збірний образ (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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Колаж

На звання претендують:

президент США Дональд Трамп,

адвокат Трампа Руді Джуліані,

спікер палати представників конгресу США Ненсі Пелосі,

голова КНР Сі Цзіньпін,

прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн,

засновник Facebook Марк Цукерберг,

чемпіонка світу з футболу Меган Рапіноу,

екоактивістка Грета Тунберг.

Також у список потрапив анонімний інформатор, який розповів про розмову Трампа із Зеленським, і збірний образ протестувальників у Гонконзі.

Руді Джуліані atr.ua

Ненсі Пелосі Голос Америки

Сі Цзіньпін ИноСМИ

Меган Рапіноу lenta.ru

Джасінда Ардерн ВВС

Марк Цукерберг Еsquire

Грета Тунберг bbc.com

Дональд Трамп Сплетник

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