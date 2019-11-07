Люди п'ють з калюжі: окупований Крим наздогнала нова біда

Артезіанські свердловини з водою в окупованому Росією Криму насправді виглядають не так, як анонсувала так звана "влада" півострова – з них тече брудна вода.

Як показали в ефірі пропагандистські канали "Росія 1" і "Вести Крим", з брудної іржавої труби прямо на землю витікає вода. Вона накопичується в величезній калюжі, звідки місцеві жителі її п'ють і черпають відрами, передає newsru.com.

Видання відзначає, що показ в ефірі введення в лад не підключених до водопроводу свердловин став зовсім не "перемогою в боротьбі з Україною", а ганебним програшем через пропагандистський поспіх і пафосну подачу даної рядової події. Адже по всьому півострову вже близько 3 тисяч таких свердловин .

Скріншот

Відзначимо, що в РФ планували повністю забезпечити водою окупований Крим, який знаходиться у водній блокаді вже 5 років після того, як Україна припинила поставки на півострів дніпровської води по Північно-Кримському каналу, тільки до 2025 року.

Але не чекаючи так звана влада півострова заявила, що в деяких районах там з 7 листопада закрите питання з нестачею води: в Первомайському та Чорноморському районах відкриті артезіанські свердловини, які дадуть людям достатньо чистої прісної води для їх потреб.

OBOZREVATEL нагадує:

Україна припинила поставки дніпровської води на півострів через Північно-Кримський канал після анексії Криму Росією в 2014 році.

У серпні 2019 роки так звана "влада" анексованого Криму заявила про бажання вступити в переговори з Україною про постачання води з Дніпра. "Це не вода річки Дніпро, яка належить Україні, це наша вода, що йде з території РФ ", – пояснили окупанти.

Журналіст Віталій Портников висловив думку, що проблема з нестачею води в Криму, яку не поспішають вирішувати окупаційна влада, може привести до масової посухи і загибелі всього сільського господарства.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!