Люди хочуть бігти: в Криму паніка через нову НП

В окупованому Росією Криму жителі Армянська знову помітили погіршення екологічної обстановки.

Запах хімікатів з'явився 29 серпня. При цьому окупаційна влада намагається приховати проблеми, передає "Крим.Реаліі".

За словами місцевих жителів, повітря продовжує впливати на рослини.

"Викиди невеликими порціями йдуть постійно. У мене вікна квартири коштують вночі на провітрюванні, запах відчувається. Але це не кислота, а щось інше. Позавчора був великий викид, приблизно о п'ятій ранку, у мене під вікном моментально "згоріли" троянди", – розповіла вона.

При цьому у дітей знову з'явилися симптоми отруєння: висип, кашель, печіння в очах. Поглиблюються симптоми у вечірній час і в нічний.

"Є запах сірки і солодкуватий присмак у роті. Приїжджі налякані, запитують, що у нас тут відбувається, тому що у них за три дні стан погіршився. У багатьох загострюються хронічні захворювання, вони відчувають, що тут щось не так. Точно такий же жирний наліт в під'їзді, на вікнах, на машинах. Наскільки мені відомо – я не знаю, правда чи ні – призупинили у зв'язку з викидами якийсь цех, тому що люди знову почали скаржитися, обурюватися", – каже одна з активісток .

Громадський активіст і шанувальник політики Росії в Криму Сергій Акімов впевнений, що ситуація вийшла з-під контролю.

Завод "Кримський титан" Крим Реалії

"Те, що зупинений цех один "Кримського титану", – ми розуміємо, що влада не справляється з ситуацією. Поки не буде запущений Північно-Кримський канал, що не буде толку ніякого... Поки не буде запущений канал, буде гинути і Армянськ, і північ Криму. Рішення ніякого сьогодні немає по заводу "Кримський титан". Сьогодні 99% жителів Армянська із задоволенням би поїхали, але квартири там ніхто не купує – а місцевим нічого не залишається робити, як жити там", – заявив він.

Хімік-біолог Одеського національного університету імені Мечникова Владислав Балинський нагадуючи, що російська влада Криму тільки збільшують потужність заводу "Кримський титан".

"Ми бачимо, що підвищуються темпи виробництва, причому до 2020 року їх планують підвищити мало не в два рази. Це все на тлі порушення технологічних процесів, які явно пов'язані з нестачею води. Оскільки йдеться про співвідношення корисного продукту до побічних, які забруднюють речовини 1 до 10 приблизно, то природно, що має місце дуже значний приріст забруднюючих речовин", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У червні 2019-го місцеві жителі знову відчули симптоми, схожі на ті, яких зазнавали при НП на "Кримському титані" у 2018 році.

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