"Люблю українську, але..." Син Порошенка пояснив, чому розмовляє російською

Син п’ятого президента України Петра Порошенка Михайло розповів, що він любить українську мову, проте розмовляє російською, адже дуже багато людей із його оточення розуміють саме її.

Ролик із коментарем хлопця розмістила журналістка Тетяна Висоцька на своїй сторінці у Facebook.

Порошенко-молодший пояснив, що усвідомлює, що насправді потрібно спілкуватися рідною мовою.

"В ідеалі потрібно було б розмовляти українською, проте я говорю російською", – прокоментував він.

Син п'ятого президента України Петра Порошенка Михайло

На запитання журналістів щодо того, чи немає вдома у родини "репресій" через це, юнак відповів заперечно.

Він зазначив, що батько все ж просив, щоб хлопець розмовляв рідною мовою, і додав, що вдома спілкується саме нею.

"Мені все ж таки українська ближче до серця, але, на жаль, багато людей у моєму оточенні розмовляють російською", – пояснив Порошенко-молодший.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фотографія сім'ї п'ятого президента України Порошенка, на якій зображений пронизливий погляд Марини Порошенко, вразила інтернет.

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