"Люблю тебе!" Мережу зворушив душевний пост про війну на Донбасі

Мережу зворушив пост фотографа Анатолія Степанова, у якому він розповів історію з фронту на Донбасі.

Так, на своїй сторінці у Facebook передав зворушливе спілкування бійця Об'єднаних сил зі своєю дружиною. "Солдат спілкується з дружиною. Спілкується так, ніби й немає мене – незнайомої людини, поруч. Спілкується в месенджері на смартфоні. Він бачить її очі, вона його. Працює модем, є інтернет. Така війна", – пише він.

Мережу зворушив душевний пост про війну на Донбасі Ілюстрація

Степанов повністю передав діалог:

"- Люблю тебе.

- Люблю тебе.

- Люблю тебе.

- А я тебе, сонечко.

- Все. Мені йти потрібно на зміну.

- Люблю тебе.

- Люблю тебе. Завтра обов'язково ввечері наберу".

Користувачів зворушили ці слова. "Як завжди – пронизливо й до сліз! Кожна фотографія, кожен сюжет про наших героїв – це Ваш вклад в перемогу!" – пишуть вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український волонтер Тім Златкін розповів про жалісну розмову з 17-річною дівчиною, яка живе з братом на території окупованого Донбасу.

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