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3 жовтня • оновлено в 11:59
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"Люблю тебе!" Мережу зворушив душевний пост про війну на Донбасі

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Мережу зворушив пост фотографа Анатолія Степанова, у якому він розповів історію з фронту на Донбасі.

Так, на своїй сторінці у Facebook передав зворушливе спілкування бійця Об'єднаних сил зі своєю дружиною. "Солдат спілкується з дружиною. Спілкується так, ніби й немає мене – незнайомої людини, поруч. Спілкується в месенджері на смартфоні. Він бачить її очі, вона його. Працює модем, є інтернет. Така війна", – пише він.

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Мережу зворушив душевний пост про війну на Донбасі

Мережу зворушив душевний пост про війну на Донбасі

Ілюстрація

Степанов повністю передав діалог:

"- Люблю тебе.

- Люблю тебе.

- Люблю тебе.

- А я тебе, сонечко.

- Все. Мені йти потрібно на зміну.

- Люблю тебе.

- Люблю тебе. Завтра обов'язково ввечері наберу".

Користувачів зворушили ці слова. "Як завжди – пронизливо й до сліз! Кожна фотографія, кожен сюжет про наших героїв – це Ваш вклад в перемогу!" – пишуть вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український волонтер Тім Златкін розповів про жалісну розмову з 17-річною дівчиною, яка живе з братом на території окупованого Донбасу.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Глупо. Он не жилец, даже если успеет вернуться. И смотря сколько успеет на себя отхватить, будет расплачиваться сам, или для начала успеет посмотреть на ее смерть. А вы не интересовались что предшествует самоубийствам бывших АТОшников? Наверняка нет. Это на укро сми тема запретная. Хотя тема весьма занимательная, я раньше такого количества проклятых не встречала, а украинцы умудрились отличиться.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
"- Люблю тебя. - Люблю тебя. - Люблю тебя. - А я тебя, солнышко. - Все. Мне идти нужно на смену. - Люблю тебя. - Люблю тебя. Завтра обязательно вечером наберу"......А сейчас мне пора, убивать Донбасских детей
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