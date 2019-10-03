"Люблю тебе!" Мережу зворушив душевний пост про війну на Донбасі

Мережу зворушив пост фотографа Анатолія Степанова, у якому він розповів історію з фронту на Донбасі.
Так, на своїй сторінці у Facebook передав зворушливе спілкування бійця Об'єднаних сил зі своєю дружиною. "Солдат спілкується з дружиною. Спілкується так, ніби й немає мене – незнайомої людини, поруч. Спілкується в месенджері на смартфоні. Він бачить її очі, вона його. Працює модем, є інтернет. Така війна", – пише він.
Мережу зворушив душевний пост про війну на Донбасі
Ілюстрація
Степанов повністю передав діалог:
"- Люблю тебе.
- Люблю тебе.
- Люблю тебе.
- А я тебе, сонечко.
- Все. Мені йти потрібно на зміну.
- Люблю тебе.
- Люблю тебе. Завтра обов'язково ввечері наберу".
Користувачів зворушили ці слова. "Як завжди – пронизливо й до сліз! Кожна фотографія, кожен сюжет про наших героїв – це Ваш вклад в перемогу!" – пишуть вони.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український волонтер Тім Златкін розповів про жалісну розмову з 17-річною дівчиною, яка живе з братом на території окупованого Донбасу.
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