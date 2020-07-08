Ляшко уникнув відповіді, чому Зеленську лікували від COVID-19 у "Феофанії".

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не зміг пояснити, чому дружину президента Володимира Зеленського Олену лікували від коронавірусу в столичній "Феофанії".

Як він пояснив в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі, в Держуправлінні справами нібито є своя медична частина, яка визначає, куди госпіталізують і як госпіталізують пацієнта.

Він уточнив, що першу леді виписали з лікарні і ПЛР-тест показав негативний результат.

Ляшко додав, що пацієнтів з коронавірусом госпіталізують в ті лікарні, які уклали контракти з Національною службою здоров'я. Разом з тим постанова про доплати за лікування коронавірусу передбачає, що кожен орган центральної виконавчої влади або орган зі спеціальним статусом також своїми наказами визначає певні лікарні, в які госпіталізуються хворі з COVID-19.

МОЗ свої підлеглі медустанови також визначив спеціальним наказом, в якому вони не фінансуються так, як фінансуються всі інші установи, які підписали контракти з НСЗУ.

На уточнююче питання журналістки про те, чи входить "Феофанія" в список цих лікарень, Ляшко відповів: "Напевно". Він також заявив, що не зобов'язаний це знати, оскільки не працює в Державному управлінні справами.

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