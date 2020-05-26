Скандал із тестами на COVID-19 у Дніпрі: у МОЗ відреагували

Тести на COVID-19, зроблені в лабораторії раніше, не перероблятимуть

У Дніпропетровському обласному лабораторному центрі був порушений алгоритм тестування на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я України дало рекомендації Дніпропетровському обласному лабораторному центру, який допустив порушення алгоритму тестування на коронавірус.

Про це в ефірі ObozTV розповів головний санітарний лікар України, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. "Дано рекомендації усунути порушення, які були виявлені. Найближчим часом ми знову будемо перевіряти, як були виконані наші рекомендації", – повідомив він.

За словами чиновника, щойно в МОЗ надійшов сигнал про недотримання правил, в лабораторний центр була направлена комісія з референс-лабораторії Центру громадського здоров'я, яка зафіксувала "певні порушення алгоритму".

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В результаті відбулася зміна виконувача обов'язків керівника лабораторії.

"Ми проведемо селекторні наради з усіма керівниками лабораторних центрів, де детально розберемо ці порушення, щоб вони не з'являлися в інших лабораторіях", – розповів Ляшко.

Відповідаючи на запитання, чи слід повторно проводити тести на COVID-19, які робили в Дніпропетровському лабораторному центрі, головний санлікар уточнив: "Питання було не в тестах – питання було в порушенні алгоритму. Певні речі, які не були дотримані відповідно до інструкції виробника".

Як писав OBOZREVATEL, в Україні почали робити ІФА-тести на коронавірус. Одним із перших міст України з тестування став Львів.

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