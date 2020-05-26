Головна Новини
26 травня • оновлено в 12:49
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Скандал із тестами на COVID-19 у Дніпрі: у МОЗ відреагували

  • У Дніпропетровському обласному лабораторному центрі був порушений алгоритм тестування на коронавірус

  • МОЗ дало рекомендації та має намір незабаром проконтролювати їхнє виконання

  • Тести на COVID-19, зроблені в лабораторії раніше, не перероблятимуть

2.4т
Читати матеріал російською

Міністерство охорони здоров'я України дало рекомендації Дніпропетровському обласному лабораторному центру, який допустив порушення алгоритму тестування на коронавірус.

Про це в ефірі ObozTV розповів головний санітарний лікар України, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. "Дано рекомендації усунути порушення, які були виявлені. Найближчим часом ми знову будемо перевіряти, як були виконані наші рекомендації", – повідомив він.

За словами чиновника, щойно в МОЗ надійшов сигнал про недотримання правил, в лабораторний центр була направлена комісія з референс-лабораторії Центру громадського здоров'я, яка зафіксувала "певні порушення алгоритму".

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

В результаті відбулася зміна виконувача обов'язків керівника лабораторії.

"Ми проведемо селекторні наради з усіма керівниками лабораторних центрів, де детально розберемо ці порушення, щоб вони не з'являлися в інших лабораторіях", – розповів Ляшко.

Відповідаючи на запитання, чи слід повторно проводити тести на COVID-19, які робили в Дніпропетровському лабораторному центрі, головний санлікар уточнив: "Питання було не в тестах – питання було в порушенні алгоритму. Певні речі, які не були дотримані відповідно до інструкції виробника".

Як писав OBOZREVATEL, в Україні почали робити ІФА-тести на коронавірус. Одним із перших міст України з тестування став Львів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Коронавірус Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Підсумки
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 584.

    Вилікувалися: 7575. Померли: 644.

  • У світі захворіли понад 5,5 млн осіб, загинули – більше 347 тисяч.

  • Ляшко назвав дві умови, за яких Україна уникне другої хвилі COVID-19.

  • Названа хвороба, яка підвищує ризик смерті від коронавірусу.

  • Вчені з'ясували, наскільки небезпечні мутації коронавірусу.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги