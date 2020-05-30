Близько 20% інфікованих коронавірусом в Україні складають медики, зокрема, через те, що на інфекційний контроль у лікарнях по всій країні не звертали достатньої уваги.

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Таку заяву в інтерв'ю "Радіо Свобода" зробив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Проблему із зараженням лікарів він назвав комплексною.

"Україна не є унікальною країною. Кількість випадків інфікування серед медичних працівників висока в різних країнах. У нас 20% – так, це великий показник", – сказав він.

Віктор Ляшко Колаж

"Але цьому є пояснення. Тому що питанням інфекційного контролю, тобто профілактики внутрішньо-лікарняного поширення інфекційних хвороб (без різниці яких: крапельна група, повітряно-крапельна, контактних) в нашій країні досить мало приділялося уваги. Реєстрація випадків внутрішньо-лікарняних хвороб у нас була нижче європейського рівня. Це точно. Не звертали увагу.

І різні чинники на це впливали, у тому числі і купівля лікарських засобів безпосередньо пацієнтом, антибіотиків, антибіотиків останніх поколінь і тому подібне", – додав головний санітарний лікар.

Він підкреслив, що система виявилася не готова до масштабної пандемії. "Тому, коли ми говоримо про те, чому так багато, тому що в побудованій в самій системі охорони здоров’я, коли ми говоримо, що не було розроблено маршрутів пацієнтів, не було зонування, чітко зони, де небезпечна, де безпечно чиста зона, питання виходів з боксів і заходу в ординаторські, як воно це все повинне відбуватися, де повинна проводитися дезінфекція – все це було тільки в навчальних процесах, а на практиці інфекційна служба була неготова", – сказав Ляшко.

Як писав OBOZREVATEL, раніше український інфекціоніст висловився про загрозу "другої Італії" в Києві. Він зазначив, що додаткове навантаження на інфекційні лікарні створюють пацієнти, яким для лікування в стаціонарі інших відділень потрібно обов'язково перевіритися на COVID-19.

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