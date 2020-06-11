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11 червня • оновлено в 09:48
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Львівщина встановила антирекорд щодо COVID-19: 125 хворих за добу

  • Львівська область побила власний антирекорд щодо коронавірусу

  • За минулу добу діагноз COVID-19 там лабораторно підтвердили ще у 125 осіб

  • За словами чиновників, динаміка щодо захворюваності жителів області залишається стабільною

  • Всього в регіоні зафіксовано 2214 випадків зараження вірусом, із них 589 пацієнтів одужали і 90 померли

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Львівська область побила власний антирекорд щодо коронавірусу й стала лідером серед регіонів України за щоденною кількістю виявлений нових випадків захворювання на COVID-19.

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Зокрема, за останню добу цей діагноз там лабораторно підтвердили ще у 125 мешканців області, серед яких 72 львів’ян. Про це повідомила заступниця мера Львова, керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, передає Zahid.net.

За її словами, напередодні в області було проведено 640 ПЛР-досліджень і отримано 125 позитивних результатів. Це найбільша кількість ПЛР- досліджень, які провели від початку карантину, і найбільша кількість позитивних результатів, яких досі отримували 96.

На Львівщині вперше виявили аж 125 нових випадків COVID-19

На Львівщині вперше виявили аж 125 нових випадків COVID-19

Зі свого боку міський голова Львова Андрій Садовий запевнив, що у відсотковому співвідношенні динаміка щодо захворюваності жителів Львівщини залишається стабільною – приблизно 20% позитивних результатів щодня. Водночас зауважив, що кількісно треба розуміти: чим більше тестів, тим більше хворих.

Ситуація із захворюваністю на коронавірус на Львівщині

Ситуація із захворюваністю на коронавірус на Львівщині

covid19.rnbo.gov.ua

"Масове тестування людей – це стратегія, яку ми вибрали на самому початку карантину і не будемо від неї відмовлятися. Люди мають знати правду, якою вона є. Саме тому у Львові 5 міських і 5 приватних лабораторій додатково проводять ІФА-тестування. Так можемо визначати людей, які вже перехворіли на коронавірус і мають антитіла. Бережіть себе та рідних!" – написав він у Facebook.

Додамо, що станом на 11 червня на Львівщині коронавірусну інфекцію вже діагностовано у 2214 мешканців, із них 589 пацієнтів одужали і 90 померли.

Скриншот

Скриншот

Facebook Андрія Садового

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Андрій Садовий
Місце
Україна Львів
Тег
вірус
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