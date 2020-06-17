Лимани Чорного моря різко позеленіли: що кажуть екологи

Вода в Хаджибейському лимані під Одесою і Бузькому лимані під Миколаєвом стала насичено зеленого кольору. Екологи зафіксували масову загибель риби і креветок.

Одеський рибоохоронний патруль підтвердив факт загибелі водних біоресурсів в Хаджибейському лимані, повідомляє ТСН. Замор зафіксували на ділянці довжиною 2 кілометри.

"По всій довжині спостерігається значне скупчення креветки. Приблизно на 1 квадратний метр налічується до 5 тисяч штук", – відзначили в рибоохороному патрулі. Крім того, вода в Хаджибейському лимані стала яскраво зеленого кольору.

"Відчувається запах сірководню і спостерігається значна кількість синьо-зелених водоростей. На місці виявлення задухи проведено вимірювання розчиненого кисню у воді, який склав 3,2 мг О2/л", – розповіли в патрулі.

Крім того, нещодавно, під час рибоохоронного патрулювання на березі Бузького лиману, в районі Малої Коренихи під Миколаєвом, інспектори помітили, що вода стала нетипового насичено зеленого кольору, а на поверхні з'явилися плями і біла плівка.

Загибелі риби не зафіксовано, втім, відзначили в патрулі, "від води лиману відчувається стійкий неприємний запах".

Вода в лиманах Чорного моря стала зеленою

За словами екологів, мор риби і креветок в Хаджибейському лимані викликаний критичним зниженням рівня кисню у воді.

"А низький рівень кисню пов'язаний з великим обсягом синьо-зелених водоростей. Така велика кількість водоростей з'явилася в першу чергу через погане очищення стічних вод, які скидаються в лиман. Внаслідок недостатнього очищення в лиман потрапляють біомаси, якими і харчуються ці водорості. Також , можливо, впливають спека або інші природні явища", – розповів директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації Алан Джиоєв.

Вода в лиманах Чорного моря стала зеленою

На його думку, це може бути пов'язано з поступовим забрудненням лиману стічними водами населених пунктів і тваринницьких ферм, розташованих на березі водойми.

Також розглядається версія про недостатнє очищення води станцією "Північна", яка знаходиться поруч.

Департамент планує створити з цього приводу робочу групу і взяти всі необхідні аналізи.

Раніше OBOZREVATEL писав, в Одеській області та в самій Одесі на місцевих пляжах вода в морі забарвилося в зелений колір.