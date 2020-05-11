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11 травня • оновлено в 22:51
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Журналістка показала "безкоштовне" лікування COVID-19 у Харкові

20.6т
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У Харкові інфіковані коронавірусом змушені самі купувати дорогі препарати для лікування, хоча медична допомога в разі COVID-19 в Україні повинна бути безкоштовною.

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Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла журналістка Юлія Байрачна. Вона також показала фотокопію рецепта, який видали рідним хворого в обласній інфекційній лікарні.

Лікування коронавірусу в Україні

Лікування коронавірусу в Україні

Колаж

"Чому рідні пацієнта з коронавірусом щодня купували для нього ліки?.. Це просто один зі списків, який видавали рідним... Тут приблизно на 4 тисячі гривень.

Вчора чоловік помер. За 5 хвилин до того, як це озвучити, в рідних взяли пакет із ліками за черговим списком", – обурилася Байрачна.

Забрали ліки й повідомили про смерть: журналістка показала "безкоштовне" лікування COVID-19 у Харкові

Facebook-сторінка Юлії Байрачної

Забрали ліки й повідомили про смерть: журналістка показала "безкоштовне" лікування COVID-19 у Харкові

Facebook-сторінка Юлії Байрачної

Забрали ліки й повідомили про смерть: журналістка показала "безкоштовне" лікування COVID-19 у Харкові

Facebook-сторінка Юлії Байрачної

Забрали ліки й повідомили про смерть: журналістка показала "безкоштовне" лікування COVID-19 у Харкові

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, система охорони здоров'я України перевантажена через коронавірус, незважаючи на те, що перебіг пандемії в країні порівняно легкий, заявило американське інформагентство Associated Press. Воно привезло з України великий фоторепортаж.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Ліки в Україні Коронавірус
Місце
Україна Харків
Теги
інфекція фотографии лікарі хвороба ліки вірус
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Шановни! Сегодня Президент России Владимир Путин заявил, что принято решение о разовой выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом с 3 лет до наступления 16 лет. Обращаться за матпомощью можно будет через Госуслуги. Также Путин предложил в 2 раза повысить размер пособия по уходу за ребенком. Теперь это пособие будет равняться примерно 100 долларам. А у вас как народу помогают?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Шановни! Меня смущает синагога циклопических размеров в Днепре, неспроста...
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западенский рогуль
западенский рогуль
деньги будут ходить за больными ,говорила внучка полицая ,гражданка Америки -доктор Утилизатор-Супрун
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
западенский рогуль, она не доктор, диплом так и не смогла представить...
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Суспільство

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