Головна Новини
16 травня • оновлено в 17:14
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Лікарні в Україні приховали кількість заражених коронавірусом медиків – Ляшко

  • Керівники українських медустанов приховувала дані про кількість хворих на COVID-19 працівників

  • Із понад 3 тис. випадків за станом на зараз повідомлено тільки про захворювання кожного другого медика

  • Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пригрозив наслідками

46.3т
Читати матеріал російською

Керівники лікарень в Україні не повідомляють Державну службу з питань праці про всі випадки зараження коронавірусом COVID-19 серед медпрацівників.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомив у Facebook головний санітарний лікар України Віктор Ляшко за підсумками чергової наради з працівниками Держпраці, Держпродспоживслужби та Міністерства охорони здоров'я.

Керівники лікарень приховують дані про зараження медиків

Керівники лікарень приховують дані про зараження медиків

"Про випадки захворювання медиків потрібно повідомляти Державну службу з питань праці, яка проводить розслідування кожного такого випадку. На жаль, керівники закладів охорони здоров'я нехтують цим", – зазначив він.

За словами Ляшка, із понад 3 тисяч випадків захворювання COVID-19 серед медпрацівників станом на зараз повідомлено тільки про захворювання кожного другого медика.

"Розслідування на сьогодні завершене тільки в 10 випадках. У 7 з яких встановлено зв'язок між професійною діяльністю та хворобою", – наголосив головний санлікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 15 травня в Україні зареєстровано 3420 випадків коронавірусу серед медиків.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я медики вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
64
9
Смішно
6
Цікаво
52
Сумно
3
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги