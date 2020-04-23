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24 квітня • оновлено в 01:45
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Лікарка з Вінниччини розповіла про страший спалах COVID-19 в лікарні

1.6т
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Працівниця лікарні в Калинівці (Вінницька область), де захворіли близько 40 медиків, розповіла про жахливе ставлення керівництва до персоналу на початку епідемії COVID-19.

В ефірі ток-шоу "Право на владу" жінка, яка побажала залишитися анонімом, розповіла, що і сама, ймовірно, могла перехворіти коронавірусом, але їй так і не встигли поставити діагноз на COVID-19.

"Вісім відділень були зібрані на один поверх. Мені здається, що це стало відправною точкою. Таким чином відбулося зараження. Зараз, думаю, все в порядку. З самого початку, перші три тижні карантину, засобів захисту майже не було. Чотири маски видавали на тиждень, відзначаючи, що це ще й на чорний день. Ці чотири маски використовуються за один день. Далі їх переш, прасуєш і знову одягаєш..." – розповіла вона.

За словами жінки, спочатку всі звинувачували лікарів в тому, що вони нібито самі були необережні і заразилися через "побутову недбалість".

"Кожен розумів, що потрібно захищатися. Ніякої недбалості з нашого боку не було. Звинувачувати медиків, що вони були неуважними, це дуже безсовісно, образливо для всіх співробітників", – обурена вона.

Лікарка розповіла про спалах коронавірусу в лікарні Калинівки

Лікарка розповіла про спалах коронавірусу в лікарні Калинівки

скріншот, "Право на владу"

Як писав OBOZREVATEL, в Україні зафіксовано 7170 випадків коронавірусу станом на ранок 23 квітня. У МОЗ повідомили, що майже кожен п'ятий інфікований – медик.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Вінниця
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Суспільство

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  • УКРАЇНА:

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