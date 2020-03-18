Дотримання безпечної відстані між людьми в межах 1,5-2 м назвали більш важливим заходом профілактики коронавірусу, ніж заборона на масові заходи.

Про те, скільки метрів має бути між людьми в громадських місцях, розповів в інтерв'ю РИА Новости популярний японський лікар-інфекціоніст і епідеміолог, який підготував в 2018 році посібник для Токіо щодо заходів на випадок поширення інфекцій в мегаполісі Сато Акіхіро.

"Значення має не стільки число, скільки відстань між присутніми, а також де відбувається захід. На вулиці ризик знижується. Тобто обмеження за числом – безглузде. Наприклад, якщо уявити ситуацію, коли збереться навіть кілька десятків тисяч осіб, але за умови, що відстань між ними буде від 1,5 до 2 метрів, і це буде відбуватися на вулиці, і до того ж вони не будуть розмовляти між собою, то це набагато безпечніше, ніж якщо збереться нехай і невелике число людей, але в непровітрюваному приміщенні і вони будуть перебувати на відстані від 30 сантиметрів до 1 метра один від одного і говорити. Ось цього робити не можна", – сказав Сато.

Лікар назвав безпечну дистанцію за коронавірусу

Він описав ситуацію на прикладі концерту в закритому приміщенні – за словами Акіхіро, з точки зору поширення нового типу коронавірусної інфекції, буде там 100 осіб чи 5000 – різниці немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше китайські вчені з'ясували, що коронавірус може передаватися від інфікованої людини до здорової на відстані до 4,5 метрів.

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