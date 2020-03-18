Головна Новини
18 березня • оновлено в 08:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Лікар назвав безпечну відстань між людьми за коронавірусу

2.9т
Читати матеріал російською

Дотримання безпечної відстані між людьми в межах 1,5-2 м назвали більш важливим заходом профілактики коронавірусу, ніж заборона на масові заходи.

Про те, скільки метрів має бути між людьми в громадських місцях, розповів в інтерв'ю РИА Новости популярний японський лікар-інфекціоніст і епідеміолог, який підготував в 2018 році посібник для Токіо щодо заходів на випадок поширення інфекцій в мегаполісі Сато Акіхіро.

"Значення має не стільки число, скільки відстань між присутніми, а також де відбувається захід. На вулиці ризик знижується. Тобто обмеження за числом безглузде. Наприклад, якщо уявити ситуацію, коли збереться навіть кілька десятків тисяч осіб, але за умови, що відстань між ними буде від 1,5 до 2 метрів, і це буде відбуватися на вулиці, і до того ж вони не будуть розмовляти між собою, то це набагато безпечніше, ніж якщо збереться нехай і невелике число людей, але в непровітрюваному приміщенні і вони будуть перебувати на відстані від 30 сантиметрів до 1 метра один від одного і говорити. Ось цього робити не можна", – сказав Сато.

Лікар назвав безпечну дистанцію за коронавірусу

Лікар назвав безпечну дистанцію за коронавірусу

Він описав ситуацію на прикладі концерту в закритому приміщенні – за словами Акіхіро, з точки зору поширення нового типу коронавірусної інфекції, буде там 100 осіб чи 5000 – різниці немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше китайські вчені з'ясували, що коронавірус може передаватися від інфікованої людини до здорової на відстані до 4,5 метрів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Ірина Кулініч
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги