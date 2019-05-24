Лід пливе центром міста: природна аномалія в Україні потрапила на відео

У Збаражі (Тернопільська область) у п'ятницю, 24 травня, пройшла злива із сильним градом, через що деякі вулиці міста опинилися затопленими.

Фотографіями та відео, які показують наслідки аномальної погоди, в соцмережах поділилися місцеві жителі.

На багатьох знімках видно, що град покрив землю товстим шаром і здається, ніби це сніг (щоб подивитися ролики, поскрольте сторінку вниз).

Соцмережі

Соцмережі

"Збараж накрило проливними дощами, блискавками і засипало градом, автомобілі майже пливуть по центральних вулицях", – написав у своєму Facebook-акаунті депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Соцмережі

Соцмережі

Соцмережі

Соцмережі

Соцмережі

Соцмережі

Соцмережі

Соцмережі

Соцмережі

Соцмережі

Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня сильна злива пройшла також у Святошинському районі Києва, затопивши деякі об'єкти.

23 травня біля відомого ТРЦ Lavina Mall у столиці України утворився масштабний потоп – вода залила величезний майданчик перед ТРЦ, підтопивши навіть автомобілі, що стояли на парковці.

Раніше в селі Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області випав великий град, а 16 травня на території області стічними водами підтопило дві адмінбудівлі, близько 330 житлових будинків із домогосподарствами та п'ять ділянок автомобільних доріг.

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