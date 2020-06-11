Україна не збирається здавати територію Берегівського району на Закарпатті Угорщині, як і змінювати мовне законодавство на вимогу сусідньої країни.

Про це в прямому ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" 11 червня заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Трансляція програми велася на YouTube-каналі ТСН (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Дмитро Кулеба Скрін відео

Глава МЗС підкреслив, що в Будапешті, де він був із дипломатичним візитом 29 травня, ні про яку здачу територій не йшлося.

"Чого б ще міг їздити міністр закордонних справ за кордон? Виключно, щоб здати національні інтереси", – пожартував він, підкресливши, що давно займається угорським питанням.

Міністр визнав, що Угорщина є дуже складним переговірником, але домовитися з нею потрібно.

"Жодних таємних завдань переді мною не ставили. Жодних таємних домовленостей ми не досягли. Ми підписали угоду про кредит на ремонт дороги на Закарпатті. Також я передав проект меморандуму, який ми плануємо підписати між Зеленським та Орбаном", – описав Кулеба свій візит.

Що стосується Берегівського району, то він, як сказав глава МЗС, "давно і щасливо існує в складі України".

"І буде існувати виключно в складі України. Питання про автономію поки не пявляются на порядку денному. І я не бачу, як вони зможуть на повістці з'явитися", – сказав Кулеба.

Він додав, що український уряд не збирається ініціювати будь-які додаткові зміни в закон про освіту в частині мови, крім тих, які були обумовлені рішенням Венеціанської комісії.

На запитання ведучої про які саме рекомендації йдеться, Кулеба навів у приклад можливість продовження перехідного періоду для переходу на нову систему навчання.

Крім того, Угорщина, як зазначив міністр, ніколи ні на офіційних, ні на неофіційних переговорах не заперечувала, що українці угорського походження повинні володіти державною українською мовою.

Пропонуємо подивитися трансляцію ефіру:

Як писав OBOZREVATEL, Дмитро Кулеба заявив, що сепаратизму на Донбасі і в Криму до окупації не було, а на ситуацію вплинуло втручання Росії.

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