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5 червня • оновлено в 18:20
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Кулеба розповів, куди українці зможуть полетіти у відпустку цього літа

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна веде переговори з деякими країнами для відкриття авіасполучення.

Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1". Зокрема, Туреччина вже готова відкрити кордони для українських туристів, переговори з Грецією та Іспанією тривають. Як уточнив Кулеба, Україна планує відкривати авіасполучення від 15 червня.

"Звичайно ми можемо відкритися, але треба, щоб наші партнери теж відкрилися. Тому ми зараз ведемо переговори з країнами, щоб вони відкривалися для нас і щоб наші літаки могли вже регулярно мати рейси", – пояснив міністр.

Кулеба розповів, куди українці зможуть полетіти у відпустку цього літа

"Ми вже поговорили з Туреччиною, і вона вже готова приймати українських туристів. Працюємо з Грецією, з Іспанією. Тобто з країнами, які найбільш популярні серед українців", – зазначив він.

При цьому він зазначив, що в Іспанії ситуація дуже складна: вони планували відкриватися для сусідів – Франції і Португалії, – але "там непроста пандеміологічна ситуація, тому вони перенесли відкриття".

Кулеба додав, що українська сторона розраховує на повне відновлення авіасполучення вже протягом липня-серпня.

"Але ми виходимо з того, що в цілому за другу половину червня країни будуть ухвалювати рішення про те, коли і на яких умовах відкриватися. Тому в принципі ми поступово будемо розраховувати на відновлення авіасполучення вже протягом липня-серпня", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єврокомісія рекомендувала державам, що входять до Шенгенської зони, підтримувати закритими внутрішні кордони мінімум до 15 червня у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
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