1. Российские пропаганды из “Коммерсанта” опубликовали информацию о том, что военнопленные украинские моряки до конца августа должны вернуться в Украину.

Информация якобы получена от близкого к переговорам по обмену источника2. Пятеро украинских политзаключенных, осужденных в российских судах по сфабрикованным делам, могут быть в ближайшее время выданы на Родину для отбывания наказания, сообщили пропагандоны “Интерфакса”, ссылаясь на близкий к переговорному процессу источник. Возможно, речь идет о Балухе, Кольченко, Грибе, Карпюке и Клыхе. Всех их ранее вывезли из колоний, где они находились

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уголовному делу в отношении Дилявера Гафарова по обвинению в участии в “Крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана”

4. Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm установили факт участия экипажа большого десантного корабля “Ямал” ЧФ рф в операции по захвату Крыма. В перечне кораблей россии, привлеченных к агрессии против Украины в 2014 году, который обнародовала военная прокуратура Украины, это судно пока не было указано, поэтому исследование имеет свою актуальность

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5. В горах Крыма оккупанты проводят военно-террористические учения по блокированию и уничтожению условного противника, которым может стать каждый. А до оккупации в горах Крыма можно было спокойно гулять и наслаждаться единением с природой

6. До 15 ноября планируется обустроить КПВВ “Каланчак” и “Чонгар”. Тут появятся центры предоставления админуслуг, что облегчит жителям оккупации жизнь и пощекочет нервы оккупантам, которые все время безуспешно пугают “зверствами хунты”

7. Актуальные вопросы на крымских пабликах: “Хочу получить украинский гражданский паспорт (на момент 2014 г. не успела получить, в связи с не достижением 16 лет). Имеется только свидетельство о рождении. Есть ли те, кто столкнулся с подобной проблемой и ездил в Херсон делать паспорт? Отпишитесь, пожалуйста, в комменты!”. Ответы: “(Пишет очень упоротый ватник, участвует во всех шабашах оккупантов) Желательно там и остаться с тем же паспортом”, “Ехал в Херсон с родителями с этой же целью. Из оригиналов у меня на руках было только свидетельство о рождении. У родителей должны быть действующие украинские паспорта. Я поехал и все нормально сделал”, “Не, необязательно, чтобы сейчас у родителей был паспорт”, “Самое интересное, что севастопольцы массово выезжают в Херсон за получением укр. документов”, “В Чаплынку едь, проблем нет, все делают”, “Была такая же проблема. Взял копии паспортов родителей и поехал с этим всем в Ростов. Сделал там новый загранпаспорт биометрический. С ним уже поехал в Украину”

8. Немного о пользе санкций, которых никто не боится: “Подскажите, плиз, как заказывать с Джума в Керчь? Анон”. Ответы: “Никак”, “Никак, Пандао и Али вам в помощь!”, “Али с Крымом не дружит”, “За мост переезжайте и заказывайте, что хотите”

9. Так гардемарины восторгаются тем, во что превратила говень сакральный украинский Херсонес: “К чему эти подсветки? Ведь выгоняют из Херсонеса в 20, а темнеет летом в 21. Кому и что не видно в пустом Херсонесе?”, “Это для инопланетян. Чтобы им из космоса лучше видны были эти потрясные усовершенствования”, “Кошмар наяву!”, “А плитку и бордюры менять будут раз в сезон? Кошмар какой-то”, “Бл*ть, а Херсонес-то где? Ненавижу ушлепков, уничтожающих Севастополь!!!”, “Ужас! Все делают хуже — к чему ни прикасаются”, “Не хватает заборов и колючей проволоки!”, “Будет, еще не вечер”, “Пикет организуйте. А чего здесь-то страдаете?? Кто вас слышит?”, “Ужас! Где Херсонес?!”, “Видимо, скоро от Херсонеса ничего не останется”, “Суки, все изгадили!”

10. Кизяк Борис Яремко рассказал о подготовке к фестивалю джаза в оккупированном Коктебеле: “Вот и приближается фестиваль джаза в Коктебеле! Однако поселок не готов. Горы мусора, отвратительно плохо убирается набережная! Министр “уничтожения курортов” Волченко и Валентина Прохоренко с раннего утра на ногах! Бегают, нервничают, требуют наведения порядка! А работать некому! Может, сами возьмут метлы? Сократили штат. Осталось всего два водителя и четыре дворника. А раньше в сезон их было в разные годы 10-12-16 человек! А вы все молчите! Значит, все нравится! Что происходит в Коктебеле?”

11. Живу в условиях и реалиях рашки. Уровень медицины после начала оккупации упал ниже дна. Цены на лекарства явно выше украинских — об этом говорят постоянные передачи лекарств из Херсонской области, не говоря о том, что качество лекарств не соответствует украинским аналогам.

12. Россиянцы — очень странный народ: жалуются, что в Крыму дорого, плохая инфраструктура, негативное отношение со стороны местных, но прут сюда “на ПМЖ” эшелонами. Если так и продолжится, то скоро мы будем здесь в гостях.

P.S. “Росія закінчиться тоді, коли голодний бульдозерист розчавить останнього гусака, банку шпротів і головку швейцарского сиру!”. Кто знает, может, эти слова одного из наших крымчан станут пророческими?

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