Кривонос – про катастрофу Ан-26: у нас провал із сучасною технікою
У РНБО зазначили, що завод "Антонов" може забезпечувати літаками як ЗСУ, так і зарубіжних партнерів
Практика модернізації озброєння часів СРСР вже віджила своє
Щоб справа зрушила з мертвої точки, необхідна масштабна держпідтримка галузі
В Україні дуже загострилася проблема із забезпеченням армії новою технікою. Особливо сильно це відчувається в авіації ЗСУ.
Таку думку в інтерв'ю "Фактам" озвучив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос. За його словами, Україні необхідно терміново розв'язувати це питання, особливо враховуючи трагічний досвід із катастрофою Ан-26 у Чугуєві.
"Із забезпеченням сучасною технікою у нас провал, м'яко кажучи. Перш за все варто звернути увагу (я про це не раз говорив) на нашу авіацію. Літальна техніка здебільшого стара, ще часів Радянського Союзу. А потім трапляються трагедії... 43 роки літаку, що впав на чугуївському аеродромі. Можете собі уявити? Чи зміг би зараз їздити "жигуль", випущений у 1977 році? Звичайно, ні", – сказав Кривоніс.
Крім того, наголосив він, трагедія з Ан-26 стала ще й іміджевим ударом по українській авіаційній промисловості, потенціал якої не використовується.
Заступник секретаря РНБО зазначив, що Україна має потребу у великій кількості нових літаків і цілком здатна їх виробляти. Кривонос впевнений, що завод "Антонов" може випускати військово-транспортні літаки не тільки для Збройних сил України, а й для зарубіжних партнерів, які в цьому зацікавлені.
"Уже не кажу про бойові літаки – винищувачі, бомбардувальники, розвідники. Треба терміново ухвалювати рішення: шановні, або ми модернізуємо техніку часів Радянського Союзу, є такий шлях, або починаємо працювати з нашими партнерами щодо використання авіаційної техніки країн НАТО. Потрібно, щоб нагорі зрозуміли необхідність термінового ухвалення рішення. Причому щоб не процес заради процесу, а процес заради результату", – поділився своєю думкою він.
"Наголошую, що авіазаводи у нас є, але вони стоять, тому що немає замовлень, немає державної програми розвитку авіаційної промисловості. Президент чітко сказав, що потрібно цей процес пришвидшити, але поки його команда дуже повільно працює в цьому напрямку", – додав заступник секретаря РНБО.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася о 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку.
У результаті 25 людей загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
Ан-26Ш, який розбився, мав наліт у 5985 годин із гарантованих 20 000, ремонт проходив у 1996 році, а наступний капітальний мав відбутися у 2022-му.
Двигуни літака мали відправити на ремонт у жовтні 2020 року і в червні 2021 року.
У Державному бюро розслідувань зауважили, що інформація про відмову двигуна літака Ан-26 не відповідає дійсності.
Зі свого боку, віцепрем'єр-міністр України, голова урядової комісії з розслідування обставин катастрофи Ан-26 Олег Уруський заявив, що причиною трагедії міг стати людський чинник, накладений на технічні несправності.