Кримський міст закриють! Окупанти розкрили подробиці

В окупованому Росією Криму планують обмежити рух на скандальному мосту через Керченську протоку.
Заборона діятиме протягом тижня – з 18 до 25 грудня. Про це повідомляє "Крим.Інформ" із посиланням на пресслужбу міністерства транспорту РФ.
Відповідні заходи у відомстві пояснили необхідністю провести ремонтні роботи на шляхопроводі.
На Кримському мосту обмежать рух
Утро.ру
"Інформуємо учасників дорожнього руху про можливе обмеження руху у зв'язку з проведенням технологічних робіт на Кримському мосту в період із 00:00 год.18.12.2019 р. до 23:59 год. 25.12.2019 року", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту.
16 травня на ній запустили рух.
У "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський поїзд проїде на Кримському мосту в грудні 2019 року.
Окупанти продали понад 80% квитків на перші поїзди, які курсували з Москви до Сімферополя і назад.
Пізніше мережа висміяла запуск порожніх поїздів на Кримському мосту.
Кримчани розповідають, що на мосту через Керченську протоку в Криму вже з'явилися "залатані" ділянки дороги. Вони опублікували в соцмережах фотодокази.
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