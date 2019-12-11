Кримський міст закриють! Окупанти розкрили подробиці

В окупованому Росією Криму планують обмежити рух на скандальному мосту через Керченську протоку.

Заборона діятиме протягом тижня – з 18 до 25 грудня. Про це повідомляє "Крим.Інформ" із посиланням на пресслужбу міністерства транспорту РФ.

Відповідні заходи у відомстві пояснили необхідністю провести ремонтні роботи на шляхопроводі.

На Кримському мосту обмежать рух Утро.ру

"Інформуємо учасників дорожнього руху про можливе обмеження руху у зв'язку з проведенням технологічних робіт на Кримському мосту в період із 00:00 год.18.12.2019 р. до 23:59 год. 25.12.2019 року", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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