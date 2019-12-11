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11 грудня • оновлено в 16:59
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Кримський міст закриють! Окупанти розкрили подробиці

4.2т
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В окупованому Росією Криму планують обмежити рух на скандальному мосту через Керченську протоку.

Заборона діятиме протягом тижня – з 18 до 25 грудня. Про це повідомляє "Крим.Інформ" із посиланням на пресслужбу міністерства транспорту РФ.

Відповідні заходи у відомстві пояснили необхідністю провести ремонтні роботи на шляхопроводі.

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На Кримському мосту обмежать рух

На Кримському мосту обмежать рух

Утро.ру

"Інформуємо учасників дорожнього руху про можливе обмеження руху у зв'язку з проведенням технологічних робіт на Кримському мосту в період із 00:00 год.18.12.2019 р. до 23:59 год. 25.12.2019 року", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримський міст Новини Криму Керченська протока
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Обоз дешёвка и ка-к-лы дешёвка.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Зе сказал, что он сыграл в ничью с Путиным. Он не понимает, что Путин не играет, а устанавливает правила?..
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Ганночка Владимир
Ганночка Владимир
Zhikharev Dmitry, Совершенно верно.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
возможные ограничения двжения это есть закроют мост? ))) кклы, ну низя быть такими епанутыми...
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