Головна Новини
11 вересня • оновлено в 11:35
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Кримський міст впав, Росія переможена!" На росТБ вибухнули обуренням через тріумф українського кіно

21.3т Читати матеріал російською

Скандальні російські пропагандисти Ольга Скабєєва і Євген Попов вибухнули обуренням через перемогу українського фільму "Атлантида" в одній із номінацій на Венеційському кінофестивалі.

Картина Валентина Васяновича про зруйнований війною Донбас і про перемогу України над агресором у 2025 році була визнана найкращою роботою у спеціальній конкурсній програмі "Горизонти". Саме правдиве висвітлення військових злочинів Росії на сході України і обурило ведучих пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

Скріншот відео

"Кримський міст впав, Донбас – абсолютно отруєна земля, фактично мертва зона, Росія переможена і винесена за колючий дріт. Страшно, напевно, має бути, але страшенно сподобалася подібного роду картина всім тим, хто засідав на Венеційському кінофестивалі. Судді обрали один український фільм, черговий видатний режисер", – їдко прокоментувала фурор, який справив у Європі український фільм, Скабєєва.

Новини
"Італійські простирадла не брешуть": у мережі розповіли про добрий знак для кіно в Україні

Після цього вона продемонструвала фрагмент картини, в якій знімалися українські ветерани, а також використовувалися документальні кадри. За мить на екрані з'явилася картинка ексгумації тіл російських окупантів. Українські волонтери зазначили, що на збережених клаптиках їхньої форми була знайдена нашивка з написом "ополчення Донбасу". Ця сцена також викликала бурхливу реакцію у студії пропагандистів. Так, Попов почав нервово сміятися і намагатися спростувати причетність росіян до війни на Донбасі.

"Це ж треба! Ну ви навіщо народ смішите?! Ось просто вигадуєте якісь історії!" – уїдливо вигукнув рупор путінської пропаганди.

Новини
''Кани-шмани!'' Екссоратниця Януковича розлютилася через прорив України

Як повідомляв OBOZREVATEL, на російському пропагандистському телебаченні виник ажіотаж через трейлер першої української комедії про війну на Донбасі. Фрагмент стрічки під назвою "Котик з палаючими очима" показали в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" телеканалу "Россия 1".

Раніше на російському пропагандистському телебаченні викликав ажіотаж другий епізод стімпанккоміксу "Воля" про історію України. Найбільше обурення рупорів Кремля спровокував фрагмент про повернення до складу України Кубані та Зеленого Клину.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропаганда Анексія Криму Війна на Донбасі
Особи
Ольга Скабєєва Валентин Васянович
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
16
Коментарі
19
43
Смішно
49
Цікаво
2
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
"..взорвались возмущениями..."? А мне показалось, что просто поржали с кокёлодЫбЫлов))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Петрова Ольга
Петрова Ольга
скабеева нацыстка как ее бабка повешенная в 1945 году
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Semenov Igor
Semenov Igor
Блин, мы в это воскресенье вернулись с Крыма - ездили на машинах. Крымский мост проехали 7 сентября. Слава богу, успели до "обрушения" Крымского моста, видно повезло. Кстати, в этом году на отдыхе в Крыму, где мы били в это же время в 2017 и в 2018 годах было раза в 2 - 3 больше отдыхающих.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel