"Кримський міст впав, Росія переможена!" На росТБ вибухнули обуренням через тріумф українського кіно

Скандальні російські пропагандисти Ольга Скабєєва і Євген Попов вибухнули обуренням через перемогу українського фільму "Атлантида" в одній із номінацій на Венеційському кінофестивалі.

Картина Валентина Васяновича про зруйнований війною Донбас і про перемогу України над агресором у 2025 році була визнана найкращою роботою у спеціальній конкурсній програмі "Горизонти". Саме правдиве висвітлення військових злочинів Росії на сході України і обурило ведучих пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Скабєєва Скріншот відео

"Кримський міст впав, Донбас – абсолютно отруєна земля, фактично мертва зона, Росія переможена і винесена за колючий дріт. Страшно, напевно, має бути, але страшенно сподобалася подібного роду картина всім тим, хто засідав на Венеційському кінофестивалі. Судді обрали один український фільм, черговий видатний режисер", – їдко прокоментувала фурор, який справив у Європі український фільм, Скабєєва.

Після цього вона продемонструвала фрагмент картини, в якій знімалися українські ветерани, а також використовувалися документальні кадри. За мить на екрані з'явилася картинка ексгумації тіл російських окупантів. Українські волонтери зазначили, що на збережених клаптиках їхньої форми була знайдена нашивка з написом "ополчення Донбасу". Ця сцена також викликала бурхливу реакцію у студії пропагандистів. Так, Попов почав нервово сміятися і намагатися спростувати причетність росіян до війни на Донбасі.

"Це ж треба! Ну ви навіщо народ смішите?! Ось просто вигадуєте якісь історії!" – уїдливо вигукнув рупор путінської пропаганди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на російському пропагандистському телебаченні виник ажіотаж через трейлер першої української комедії про війну на Донбасі. Фрагмент стрічки під назвою "Котик з палаючими очима" показали в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" телеканалу "Россия 1".

Раніше на російському пропагандистському телебаченні викликав ажіотаж другий епізод стімпанккоміксу "Воля" про історію України. Найбільше обурення рупорів Кремля спровокував фрагмент про повернення до складу України Кубані та Зеленого Клину.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!