Кримчани оприлюднили фото висохлого водосховища, що живило Сімферополь

У мережі з'явилися фото фактичного пересохлого Аянського водосховища в окупованому Криму – від нього майже повністю залежить водопостачання Сімферополя.

Світлини опублікувала у Twitter користувачка з ніком RoksolanaToday&КримUA. На них видно, що від колись повноводної та дуже красивої водойми майже нічого не залишилося (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Аянське водосховище. Сімферополь звідси "пив". Ну що – усе, сушіть весла, заверніться в простирадла й повзіть на Абдал (основне кладовище Сімферополя. – Ред.)..., балалайки. Ну а жити хочете – за міст. Там річки у вас, озера тощо... Не уявляю навіть, що МИ переживемо перед поверненням в Україну", – йдеться в підписі до фото.

Розташоване біля плато Чатир-Даг за 30 км від Сімферополя.

Його живить річка Аян і велике карстове джерело.

Побудовано в період із 1927-го по 1956 рік.

Основне завдання – створення запасів прісної води для Сімферополя й Салгирської долини.

Розміри водосховища колись становили: довжина – 1 500 м, ширина – 500 м, найбільша глибина – 24,5 м.

Нині водойма майже висохла.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Сімферополі окупованого Росією Криму забили на сполох через постійну проблему – відсутність води. Жителі повідомили, що запасів в Аянському водосховищі залишилося приблизно на тиждень (станом на 8 грудня).

Такої критичної ситуації ще не було, визнав керівник представництва громадянського руху "Ми Діти Росії" на окупованому півострові Марат Ібрагімов.