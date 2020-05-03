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3 травня • оновлено в 23:17
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Український посол Мельник посперечався з Шредером, що Крим повернеться Україні за його життя

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Посол України в Німеччині Андрій Мельник посперечався з лобістом Кремля, 76-річним ексканцлером ФРН Герхардом Шредером про те, що Крим повернеться до України ще за його життя.

Про це він сказав виданню "Укрінформ", коментуючи інтерв'ю Шредера в німецькому Tagesspiegel, де він запропонував зняти санкції з Росії, запроваджені у відповідь на незаконну анексію нею Криму та збройну агресію на сході України, через їх нібито неефективність.

За словами Мельника, заклики лобіста Кремля зняти санкції проти Росії через те, що вони нібито не діють, є найкращим доказом їх ефективності.

Крим повернеться Україні: український посол запропонував парі другу Путіна

"Чим голосніше пан Шредер та інші лобісти мілітаристської Москви на кожному розі волають про те, що запроваджені проти Росії санкції є нібито "безглуздими", тим більш очевидним стає для німецької громадськості той незаперечний факт, що санкції ЄС та США чудово діють та надзвичайно боляче б‘ють у саме серце і без того кволої російської економіки, а відтак і політичного керівництва", – заявив Мельник.

У відповідь на заяву Шредера, що Крим ніколи не повернеться до складу України, Мельник запропонував йому парі.

"А що стосується безсоромної тези пана Шредера про те, що "жоден російський президент ніколи не віддасть Україні Крим", то хотілося б оголосити цьому 76-річному експолітику та топлобісту Кремля своєрідне парі: ще за його життя Крим неодмінно повернеться у лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході", – сказав посол.

Посол подякував офіційному Берліну та всім європейським і американським партнерам за "міцне дружнє плече", яке вони підставляють Україні протягом останніх 6 важких років. Українці це надзвичайно цінують, запевнив дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мельник відмовився брати участь у церемонії вшанування завершення Другої світової війни спільно з послом Росії.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Анексія Криму
Особа
Андрій Мельник
Місце
Україна
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
вернется в тот миг ,как только украина станет полноценным членом ес.
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
Хитрож@пое пари. То есть, что Шредер выиграл спор он об этом даже не узнает. Предложи пари при свидетелях на 10, 20, 30 лет, и когда проиграешь скажешь например: б@ндера вонючая с@пля. Это было бы чесно.
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Мильнер Александр
Мильнер Александр
,,Лобист,, кремля - элементарно - на спецпайке ГАЗПРОМА!Лёгкий труд - безпринципного чиновника - продаваться!
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Wick John
Wick John
Мильнер Александр, укро свиньи знают толк в продажности
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