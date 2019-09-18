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18 вересня • оновлено в 13:53
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Новий план Путіна: російський юрист розкрив задум щодо легалізації Криму

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Об'єднавши Білорусь і РФ в єдину Союзну державу, російський президент Володимир Путін, крім інших питань, розраховує вирішити проблему незаконної анексії Криму.

У коментарі OBOZREVATEL російський юрист і директор інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа пояснив, що в розумінні глави Кремля об'єднання двох країн в подальшому дасть можливість позбутися від проблеми Криму.

Новий план Путіна: російський юрист розкрив задум щодо легалізації Криму

"З його точки зору, після злиття з Білоруссю утворюється інша Союзна держава, інший суб'єкт міжнародного права з анексованим Кримом. Таким чином він хоче вирішити два питання: перше – продовжити свою владу, а другий – позбутися претензій на Крим. Але ясна річ, що з позиції міжнародного права він ніколи його не омине, яка б держава там не створювалоа Такий злочин, як анексія Криму, неможливо легалізувати", – каже росіянин.

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На жаль, поглинання Білорусі Росією до 2024 року, коли заплановані чергові вибори російського президента, цілком реальні. Для Путіна це не складе проблем, так як РФ вже давно впливає на багато процесів всередині сусідньої Республіки.

"Білорусь фактично є економічною і політичною колонією РФ. Ми бачимо, що Білорусь перебуває в складі ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку. – Ред.), у двох країн зараз єдиний військовий, митний та прикордонний союз, відповідно загальний союз спецслужб", – сказав російський юрист.

"Білорусь – це держава з фактично нульовим суверенітетом. Політична і економічна модель країни повністю залежить від РФ, вона живе на сировинних річках з боку Росії", – додав Шуліпа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ повідомили, що вже в 2022 році Росія і Білорусь можуть створити конфедеративний держава. Перші кроки будуть зроблені до 2021 року.

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Теми
Ексклюзив Союзна держава Анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Такое преступление, как аннексия, невозможно легализовать".....Вот тут конечно директор "института исследования российской агрессии" дал маху. Есть пример Голанских высот, которые анексировал Израиль , что признано резолюцией ООН. И это никому не мешает.
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руденко евгений
руденко евгений
извините, поправка - оказывается российский, Путин что ли финансирует?
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руденко евгений
руденко евгений
ну не думал, что у нас столько "экспертов", "директоров" и "институтов". Что за институт, кто бабки даёт? В армии служить некому, работать некому, а "эксперты", "директора" и "институты", как грибы...
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