В Україні через коронавірус паралізована ціла область: що відбувається в Чернівцях у режимі НС

У Чернівецькій області введена надзвичайна ситуація. Через небувалий спалах коронавірусу (відомо про 10 хворих) влада регіону вирішила заздалегідь "зачинитися на ключ", щоб уберегтися від масштабної трагедії.

З 15 березня і до 3 квітня область повністю паралізована – десятки тисяч громадян намагаються самостійно дістатися до роботи, багато ж хто вирішив просто залишитися вдома.

Що відбувається в епіцентрі COVID-19 в Україні та як чернівчани живуть у режимі НС – у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

На Буковині де-факто з 14 березня діє надзвичайний режим. В області відомо про 10 заражених коронавірусом, тому влада вирішила заздалегідь закрити транспортне сполучення та скасувати будь-які масові заходи;

Як розповідають місцеві жителі, у місті та області ситуація спокійна. Дефіциту продуктів немає, громадський транспорт вже не працює, люди не панікують. Проблемною лише залишається купівля марлевих масок і антисептиків у аптеках;

В Україні на рівні Офісу президента думають ввести надзвичайний стан. Така ідея, зокрема, обговорювалася під час засідання фракції "Слуги народу" з Володимиром Зеленським, 16 березня.

Першими потрапили під удар

Буковина зараз є центром коронавірусу в Україні. Як повідомляють у Центрі громадського здоров'я, кількість заражених громадян збільшилася до 38 осіб (станом на полудень 18 березня), двоє померли (одна – дівчина з Буковини).

10 інфікованих перебувають у Чернівецькій інфекційній лікарні. Серед них українці віком 31, 18 і 10 років, а також двоє дітей: 1 рік і 10 місяців і шість місяців.

На вулицях Чернівців майже немає людей

Одна з основних причин такого спалаху – упродовж останніх тижнів у регіон повернулися тисячі українців з-за кордону, переважно з Європи, а там захворювання вже вирує. Саме тому перший випадок COVID-19 трапився саме в Чернівцях, де недугу виявили у чоловіка, який приїхав на своєму автомобілі з Румунії, а до цього побував у Італії. Після двох тижнів лікування медики вже заявили про те, що пацієнт почав одужувати.

На тлі негативної тенденції місцева влада вирішила не баритися та вжити контрзаходів. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук ще 13 березня заявив, що в області оголошується надзвичайна ситуація. Закривають всі ринки, торгові центри, гіпермаркети тощо, виняток становлять лише продуктові сектори. Обмежувальні заходи будуть діяти з 15 березня до 3 квітня.

А з ранку 18 березня в Чернівцях повністю зупинили громадський транспорт. Міжміське сполучення в регіоні також паралізовано.

У місті зупинили громадський транспорт

Що відбувається зараз у Чернівцях

OBOZREVATEL поспілкувався відразу з декількома місцевими мешканцями. Вони говорять, що у режимі НС жити неприємно, але краще так, ніж з епідемією. Продукти на полицях магазинів є, дефіцит не помітний. З незручностей – не працює громадський транспорт, а в аптеках практично неможливо купити марлеві маски й антисептики.

"За моїми спостереженнями, в місті народу мало, транспорту трохи, скупчення людей сьогодні були тільки на продуктовому ринку. Більшість – пенсіонери, переважно в масках. Продукти в магазинах є, в АТБ видно, що купують крупи, макарони. Вчора бачила порожні полиці з м'ясом (курка, свинина), але водночас підходили співробітники магазину й намагалися заповнити вітрини. Тому дефіциту немає. На зупинках пасажирів небагато, в тролейбусах теж ажіотажу немає, та і їздять переважно пенсіонери", – розповідає Ірина Сопіт.

Чернівчанин Дмитро Антонюк уточнює, що галас у місті здійнявся в перші два дні після повідомлення з облдержадміністрації про карантин. Зараз же на вулицях спокійно, людей мало.

"Мами з візочками й дітьми, компанії підлітків вулицями вештаються, хтось постійно пробігає у своїх справах, гуляють подружні пари (але це я рідко зустрічав). Більшість ресторанів закриті. Спортзали, кінотеатри, театри, музеї не працюють. Тож трохи нудно і не велелюдно. Громадський транспорт не курсує, на зупинках нікого немає. Ті, хто працюють і живуть у віддалених районах, у Facebook скаржилися, як вони добиратися будуть, але інші схвально реагували. Варто згадати, що представники місцевої влади заходять до приватних підприємців (малий, середній бізнес) і просять їх припинити діяльність до 3 числа. Демонструють відповідні документи. У разі невиконання – штраф на 50 тисяч", – розповів Антонюк.

"Біля банків і відділень "Нової пошти" можна помітити черги на вулицях. Заходять туди по одному або по кілька осіб. Ніхто не скаржиться. У приміщеннях, де великі зали, наклеїли лінії для дотримання дистанції у чергах. Але, як я помітив, люди самі намагаються тримати дистанцію. Мені здається, що ті, хто найбільше панікують, вже давно скупилися і сидять вдома. А загалом, паніки немає", – доповнив у коментарі OBOZREVATEL чернівчанин.

В околицях ситуація також спокійна. Тутешні жителі намагаються залишатися вдома і в місто не їздять. "Зателефонував вранці своїм батькам, вони мешкають у передмісті Чернівців. Продукти в магазинах є, паніки немає. Міжміський транспорт дуже погано ходить", – пояснює OBOZREVATEL Олександр Марусяк.

За словами місцевих, якщо до режиму НС ставитися з розумом і не думати про негатив, то на життя це особливо не вплине. А з огляду на небезпеку поширення інфекції, певні обмеження можуть піти й на користь.

В Україні можуть ввести надзвичайний стан?

Такий сценарій вже кілька днів обговорюється як в Офісі президента, так і в Верховною Радою. Наполягає на цьому варіанті саме Володимир Зеленський.

За словами співрозмовників OBOZREVATEL у партії "Слуга народу", таке рішення може бути ухвалено найближчими днями. Для цього є кілька причин:

Хворих буде більше. І якщо з декількома сотнями заражених медицина ще впорається, то з десятками тисячами, ймовірно, що ні. Тому краще заздалегідь "перестрахуватися" та мінімізувати ризики.

Режим НС допоможе заспокоїти банки й валютні спекуляції. Простіше кажучи – зростання курсу валют вдасться частково зупинити, і він перейде психологічні позначки в 30,35 грн.

Верховна Рада зможе проголосувати відразу кілька важливих законів без мітингів або масових зіткнень. Очевидно, що насамперед ідеться про відкриття ринку землі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал