"Країна на морях": відома волонтер присоромила українців за ігнор виборів

Українці самі суперечать собі, скаржачись на погане життя і владу, але при цьому ігноруючи позачергові вибори до Верховної Ради.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook відома волонтер Наталя Юсупова. Вона підкреслила, що люди нещиро скаржаться на війну, але при цьому їдуть у відпустки, не думаючи про відповідальність за власне майбутнє.

"Проголосували. Людей майже немає. Народ кричить, що втомилися від війни, від бідності і корумпованої влади. Втомилися і поїхали у відпустки. 36,6% явка на вибори. Країна на морях, бідують", – обурилася вона.

Вибори в Раду ТСН

Підписники Юсупової підтримали її та висловили аналогічну думку в коментарях під постом. Вони зазначили, що безліч несвідомих громадян просто повторюють популістські тези, хоча живуть не так уже й погано.

"Зубожіння", "Дуже сумно, що так поставилися безвідповідально до виборів", "Знаєте, як кажуть: щоб ви так жили, як ви прибідняєтесь. Це я про "зубожілих", "Зубожіння" на марші", "Маємо таку архітектуру мізків. Прикро, але це факт", "Патріоти голосують!" – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ЦВК, явка на позачергових виборах до Верховної Ради в Україні станом на 17:50 неділі, 21 липня, склала 36,57%. Цифри представлені за 28 виборчими округами.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!