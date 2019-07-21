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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Суспільство

"Країна на морях": відома волонтер присоромила українців за ігнор виборів

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Українці самі суперечать собі, скаржачись на погане життя і владу, але при цьому ігноруючи позачергові вибори до Верховної Ради.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook відома волонтер Наталя Юсупова. Вона підкреслила, що люди нещиро скаржаться на війну, але при цьому їдуть у відпустки, не думаючи про відповідальність за власне майбутнє.

"Проголосували. Людей майже немає. Народ кричить, що втомилися від війни, від бідності і корумпованої влади. Втомилися і поїхали у відпустки. 36,6% явка на вибори. Країна на морях, бідують", – обурилася вона.

Вибори в Раду

Вибори в Раду

ТСН

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Вибори в Раду: головні порушення і скандали 21 липня

Підписники Юсупової підтримали її та висловили аналогічну думку в коментарях під постом. Вони зазначили, що безліч несвідомих громадян просто повторюють популістські тези, хоча живуть не так уже й погано.

"Зубожіння", "Дуже сумно, що так поставилися безвідповідально до виборів", "Знаєте, як кажуть: щоб ви так жили, як ви прибідняєтесь. Це я про "зубожілих", "Зубожіння" на марші", "Маємо таку архітектуру мізків. Прикро, але це факт", "Патріоти голосують!" – пишуть люди.

"Країна на морях": відома волонтер присоромила українців за ігнор виборів

"Країна на морях": відома волонтер присоромила українців за ігнор виборів

"Країна на морях": відома волонтер присоромила українців за ігнор виборів

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ЦВК, явка на позачергових виборах до Верховної Ради в Україні станом на 17:50 неділі, 21 липня, склала 36,57%. Цифри представлені за 28 виборчими округами.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Наталя Юсупова
Місце
Україна
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
какие нах.моря ..из соседей две трети голосовать не ходила,сегодня,а на море были последний раз в 2013м. в закон мать..,взрослого возраста естественно ,за шестьдесят,молодняк на заработках или в запое..
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Урюпин Сергей
Урюпин Сергей
Ну и что плохого если 37% недовольных , а 63% могут себе позволить отпуск?
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Еще не факт, что на морях. Может, многие с Польши не вернулись, остались сортиры драить.
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