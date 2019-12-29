Головна Новини
29 грудня • оновлено в 13:30
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Олег Сенцов
Олег Сенцов
Український кінорежисер Всі статті автора

Країна мусить повертати своїх героїв, але не ціною паплюження цінностей, за які вони билися

1.6т

Сьогодні, якщо нічого не зірветься, станеться обмін. Частина наших полонених повернеться додому.

Але тільки частина.

Не всі хлопці будуть звільнені навіть з ОРДЛО - хтось залишиться у руках бойовиків. Кримські татари та інші наші політв’язні і надалі будуть сидіти у російських в’язницях. Невинні.

За це Україна віддасть справжніх вбивць: російських найманців, харківських терористів та п’ятьох беркутовців. І справа не тільки в тому, що в нас майже не залишається цього "людського обмінного фонду" (дуже цинічний та практичний вираз) і для нового повернення своїх заручників, український уряд буде вимушений надалі торгувати інтересами країни з ворогом. А у тому, що цей крок лишає нас головного – справедливості.

Новини
Влада зробила те, за що гризла попередників. Своїми ж руками

За цю справедливість ми стояли на Майдані, та змогли перемогти. За цю справедливість ми боремося і надалі, проти окупантів: хтось поклав свої голови, хтось сидить в окопі, хтось – у в’язниці.

Я дуже радий за цих хлопців та їх родини, які сьогодні мають зустрітися. Країна повинна повертати своїх героїв, але не ціною паплюження цінностей, за які ці герої билися. Бо вони не скажуть спасибі за те, що справа розстрілу людей на Майдані не була закінчена хоча б вироком винним. Що майже через шість років ми почали повертатися у ту точку, з якої все почалося. Що те, за що боролися українці, йде прахом

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Євромайдан" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олег Сенцов Олег Сенцов
Теми
Євромайдан Обмін полоненими
Теги
військовополонені обмін розслідування Революція Гідності Беркут
Джерело
Джерело: Facebook Олега Сенцова
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
1
Смішно
3
Цікаво
24
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
Селяне, у вашего киношного Хения пугающе пустой взгляд. Мне думалось, его кремлевские сми представляют в таком неудачном ракурсе на картинках. Типа, как у вас солнцеликого боХа Пу любят преподносить. Ан нет, премированный спец по сносу советской монументалистики и в хуторских изданиях с такой же постной бессмысленной физиономией. Я скажу, хлопчик этот на многое способен по части дел, далеких от искусства.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
"Бо вони не скажуть спасибі за те, що справа розстрілу людей на Майдані не була закінчена хоча б вироком винним." - і коли був би вирок винним? Всі ж розуміють що в СІЗО сиділи тільки дехто з виконавців злочину, а ті, хто організував, дав наказ вбивати - на свободі.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги