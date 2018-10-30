Скандал із тортом: в Україні запропонували перевіряти вчителів у психіатра

З огляду на скандали з вчителями та вихователями, які останнім часом почастішали, в Україні слід ввести психіатричну перевірку перед прийомом педагогів на роботу.

Таку думку в ефірі ObozTV висловила психолог Олена Рихальська. За її словами, недавні інциденти свідчать про те, що освіта буквально робить наших дітей уразливими.

"Дуже хороше запитання щодо того, наскільки взагалі можна відстежити людей, котрі працюють із дітьми у дитсадках, у школах. І я навіть хочу нагадати останню харківську ситуацію із тортом", — навела вона свіжий приклад.

Тому, впевнена психолог, усіх, хто працює із дітьми, необхідно перевіряти на рівень агресивності й проводити хоча б найелементарніші тести.

"Тому що коли ми видаємо дозвіл на зброю чи водіння — ми це робимо. Але зараз вже небезпека поширюється на дітей і кожен день у нас якийсь випадок, який говорить про те, що люди, котрі мають доступ до виховання дітей, здійснюють вчинки, які призводять до трагедій", — завершила Рихальська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві жінка, котра працювала вихователькою у дитячому садку, втопила своїх сина і доньку.

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