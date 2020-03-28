У Луцьку коронавірусом заразилася головлікарка лікарні

Коронавірус COVID-19 виявили у головної лікарки Луцької міської клінічної лікарні Лариси Духневич.

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Свій діагноз вона підтвердила в коментарі порталу "Перший" у суботу, 28 березня, уточнивши, що позитивний тест отримала кілька днів тому.

Лікарка стверджує, що першого ж дня, коли в неї піднялася температура, вона залишилася вдома на самоізоляції. Тоді ж їй зробили експрес-тест на коронавірус, він виявився негативним.

Лариса Духневич Конкурент

"Через тиждень мені стало гірше. Госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню. В окрему палату, щоб не контактувати з іншими хворими, з обмеженим доступом персоналу. Діагностували пневмонію. Повторно зробили тест на грип та коронавірус. Коронавірус підтвердився", – сказала Духневич.

25 березня її перевели на лікування до Волинської обласної інфекційної лікарні. Повідомляється, що всіх, хто контактував із хворою, а це п'ять осіб, відправили на карантин, вони – під наглядом. За даними журналістів, поки коронавірус у них не виявили.

"Чутки про те, що я приїхала з хворобою з-за кордону – повна неправда. За кордоном не була. Найімовірніше, заразилася, коли вела огляд одного з пацієнтів, який недавно повернувся з-за кордону. Зараз ця людина в самоізоляції під наглядом", – додала Духневич.

Зазначимо, станом на 28 березня у Волинській області підтверджено два випадки COVID-19.

Як писав OBOZREVATEL, COVID-19 підтвердили у депутата Запорізької обласної ради Геннадія Фукса.

Загалом (на 28 березня) коронавірусом в Україні заразилися вже 356 осіб (+46 виявлених випадків за добу).

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