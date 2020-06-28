Коронавірусом в Україні можуть бути заражені сотні тисяч осіб, - епідеміолог

Коронавірусом в Україні можуть бути заражені 400 тисяч.

Реальна кількість хворих на коронавірус в світі може становити не 9, а 18 мільйонів осіб, в Україні – не 40, а 400 тисяч.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловила лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська. "9 мільйонів – ті люди, які лабораторно підтверджені. Це не означає, що стільки перехворіло. Я думаю, що на два цю цифру можна помножити", – заявила вона.

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У той же час, на думку епідеміологині, кількість зареєстрованих випадків COVID-19 в Україні слід множити на 10. Таким чином, в країні можуть бути заражені близько 400 тисяч осіб.

Медичка пояснила, що це пов'язано з тим, що близько 80% заражених коронавірусом переносять його в легкій формі або без симптомів. "Наприклад, людина втратила можливість відчувати смак. Без температури, без кашлю", – розповіла вона.

Як писав OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я спростувала свою заяву про те, що передача коронавірусу від людини без симптомів до здорової людини відбувається дуже рідко.