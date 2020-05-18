Коронавірус завдав нового удару по Буковині: багато померлих за день

У Чернівецькій області в неділю, 17 травня, від коронавірусу COVID-19 померли п'ятеро людей.

Усього за добу було зафіксовано 19 нових випадків зараження, повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"26 осіб сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Але це ще не перемога. Коронавірус, на жаль, продовжує забирати життя буковинців. За цей день п'ять осіб померли", – йдеться в повідомленні.

COVID-19 в Україні

Осачук додав, що також лабораторний центр досліджував 150 нових зразків. Усього в області зареєстровано 2713 хворих на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні лідерами антирейтингу з захворюваності на коронавірус є Київ, а також Чернівецька та Івано-Франківська області.

Усього у світі COVID-19 заразилися понад 4,8 млн осіб.

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