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18 травня • оновлено в 12:10
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Чи буде продовжено карантин після 22 травня в Україні: пояснення

16т
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Після 22 травня карантин в Україні через коронавірус, незважаючи на вже розпочате пом'якшення обмежень, буде продовжений.

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Як неодноразово заявляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, з 22 травня очікується введення другого з п'яти етапів ослаблення карантинних заходів.

Чого очікувати українцям після 22 травня

Чого очікувати українцям після 22 травня

Попередньо, на другому етапі дозволять:

  • побутове обслуговування населення;

  • відновлення навчання випускних класів у школах, підготовка до проведення ЗНО;

  • заклади громадського харчування (обслуговування на виніс);

  • кінотеатри просто неба;

  • спортивні зали та фітнес-центри;

  • готелі;

  • відновлення спортивних змагань, у яких беруть участь не більше ніж 50 осіб без глядачів.

В регіонах України з 22 травня буде введено адаптивний карантин – рішення про посилення або пом'якшення обмежень ухвалюватиме місцева влада.

Це дозволить локалізувати хворобу в місці, де вона виникає. Адже зараз ситуація із захворюваністю на коронавірус у різних регіонах різна.

За словами прем'єра, такий формат обмежувальних заходів може затягнутися до кінця 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особи
Денис Шмигаль Максим Степанов
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я Кабінет Міністрів України вірус карантин
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