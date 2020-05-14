Лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко з Чернівців, де найбільша кількість інфікованих коронавірусом в Україні, розповіла, що на ногах проводить близько 12 годин, а за два місяці пандемії у неї було тільки два вихідних.

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Про це повідомляється в репортажі видання "Громадське" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Ольга Кобевко (крайня зліва) Громадське

Журналісти зазначили, що в Кобевко 13 років стажу в медицині. З початком Майдану і війни на сході вона допомагала як волонтерка, потім почала їздити в зону АТО як лікарка. Зараз вона бореться з COVID-19 у двох лікарнях Чернівців: обласній і міській.

Жінка розповіла, що під час карантину, коли транспорт у Чернівцях перестав ходити, обладміністрація виділила лікарям мінібус, щоб вони мали можливість доїхати до роботи і назад.

Незважаючи на важкий графік і нові ризики, зарплати медиків залишаються низькими. За словами Ольги, лікар-інфекціоніст вищої категорії зі стажем 13 років отримує 4772 грн ($176,7).

"Ці одиничні доплати – це добре, але якщо вона одинична, то це приниження. Працю лікаря не оцінюють як працю людини, яка постійно рятує життя іншим. Ця пандемія показала, що медицину потрібно піднімати на ноги й повернутися обличчям до лікарів. Ми залишаємося одні в цій пандемії з цими пацієнтами, забуваючи про свої родини", – розповіла медичка.

Вона вважає, що в подальшому в багатьох медиків, які здають тести на COVID-19, результати будуть негативними, щоб не було ажіотажу з приводу зараження лікарів.

"Наталко, чуєш, запам'ятай мої слова, що від сьогоднішнього дня "зменшиться" захворюваність. І буде менше медиків [офіційно визнаних хворими COVID-19], всі негативні будуть результати", – сказала Кобевко колезі.

Лікарка також розповіла, що вже більше місяця не бачила своїх батьків, а 14-річного сина – ще довше. "Батьки мають супутні захворювання. Коли почався такий жорсткий карантин, я їм заборонила виходити", – зазначила вона.

Син Кобевко навчається в спортивному ліцеї в Києві, зараз він живе окремо від матері: "Я його не бачила з Нового року, він поїхав на навчання, а коли почався карантин – повернувся. Але мусить жити окремо від мене". Втім, за словами жінки, син її підтримує.

Інфекціоністка додала, що ще із січня почала цікавитися коронавірусом.

"Кожен день на п'ятихвилинках я говорила, що нам треба буде ввести та змінити в структурі відділення, а в нас нічого не змінилося. Тоді ще коронавірусу тут не було, але була постійна агресія в мою адресу [з боку деяких лікарів і керівництва].

Коли прийшов вірус, уже було пізно щось робити, тому що пацієнти там уже лежали. Так ми і зайшли в коронавірус: із загальними палатами без кисню і спільним туалетом для всіх пацієнтів", – розповіла вона.

Додамо: станом на 14 травня в Чернівецькій області було підтверджено 2 516 інфікованих COVID-19.

РНБО

РНБО

Як писав OBOZREVATEL, Євген Комаровський у новому відео відповів на найдивніші запитання про COVID-19. Зокрема, у лікаря питали, чи дезінфікувати кота і чи передається вірус через туалетний папір.

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