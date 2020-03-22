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22 березня • оновлено в 08:32
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Коронавірус вирує в Україні та світі. Дані на 22 березня. Постійно оновлюється

33.8т
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Коронавірус в Україні та світі продовжує набирати обороти. Спалах COVID-19, який почався у китайському місті Ухань ще в листопаді 2019 року, вже 3 березня сягнув України. Перший випадок захворювання був зафіксований у Чернівцях.

Влада України пішла на радикальні заходи й ввела низку обмежень у зв'язку з швидким поширенням захворювання в Європі. У Києві з понеділка, 23 березня, повністю зупиниться громадський транспорт. Карантин в Україні через коронавірус ввели 12 березня, попередньо він триватиме до 3 квітня.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

espreso.tv

Що відомо:

  • Коронавірусом в Україні заразилися вже 47 осіб. Ще один випадок був зафіксований у тимчасово окупованому Криму.

  • З них 25 інфікованих – жителі Чернівецької області, 11 проживають в одному селі.

  • У Києві кількість хворих COVID-19 теж зросла. Мер столиці заявив про 10 інфікованих, тоді як Міністерство охорони здоров'я підтвердило 7 хворих.

  • Пандемія забрала більше 13 тис. життів, усього в світі захворіли понад 307 тис. осіб.

  • Більше 95 тис. людей у всьому світі вже вилікувалися від захворювання.

  • За добу в Китаї виявлений тільки один випадок захворювання коронавірусом всередині країни і ще 45 хворих прибули з-за кордону.

Коронавірус вирує в Україні та світі. Дані на 22 березня. Оновлюється
Коронавірус вирує в Україні та світі. Дані на 22 березня. Оновлюється

Головне за 22 березня:

08:17 – Народного депутата України Сергія Шахова, який заразився коронавірусом, госпіталізували до Олександрійської лікарні Києва. Перед цим він поскаржився на нові тривожні симптоми хвороби.

08:00 – Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що ситуація в світі через карантин пов'язаний із поширенням коронавірусу надалі погіршуватиметься і пересуватися буде все важче.

07:27 – Уряд Швейцарії заборонив проведення будь-яких заходів за участю більше п'яти осіб. Також там ухвалили рішення відмовитися від проведення призначеного на 17 травня 2020 референдуму з питань відносин країни з ЄС і долі угоди про свободу переміщення.

07:05 – Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, что відомство щодня має справу з порадами залишити українців в уражених коронавірусом регіонах до кінця карантину. За його словами, ці порадники повинні зрозуміти, що ніхто не може заборонити громадянину України повернутися додому.

07:00 – В Італії 20% медперсоналу заразилися коронавірусом із початку спалаху COVID-19 в кінці лютого, повідомила у Twitter Організація Об'єднаних Націй (ООН). Зазначається, що в глобальному масштабі жінки становлять 70% всіх працівників сектору охорони здоров'я.

05:00 – На першому місці за кількістю заражених залишається Китай, там захворіли 81 345 осіб. За ним йде Італія (53,5 тисячі), США (26,5 тисячі) й Іспанія (25,4 тисячі). Серед країн із великою кількістю заражених також Німеччина (22,3 тисячі), Іран (20,6 тисячі) і Франція, де коронавірусна інфекція виявлена у 14,4 тисячі громадян. Такі дані опубліковані на сайті проєкту університету Джонса Хопкінса.

01:00 – Співробітник охорони прем'єра Італії заразився коронавірусом. Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на джерела в урядовому палаці, сам прем'єр не інфікований.

00:50 – Влада Італії призупинить свою продуктивну діяльність, за винятком найнеобхідніших заходів в умовах пандемії коронавірусу. Про це в ніч на 22 березня заявив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте.

00:40 – Перший випадок інфікування коронавирусною інфекцією було виявлено в Уганді.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Коронавирусная инфекция в мире растет
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