Коронавірус убив 55-річного італійця в день народження дочки: трагічна історія жертви пандемії

55-річний італієць Стефаніо Каверо помер від коронавірусу в той же день, що і його батько кілька років тому. Чоловік провів у реанімації 24 дні, але так і не зміг перемогти хворобу.

Ці дні стали найтрагічнішими в житті його родини, пише місцеве видання iltirreno.gelocal.it. Його дочка-підліток весь свій день народження напередодні смерті батька провела в очікуванні дзвінка з клініки. 16-річчя стало для дівчинки горем. 26 березня Стефаніо не стало.

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Трагедія ще й у тому, що сім'я Стефаніо, його дочка і дружина Джузі, не можуть займатися похороном коханого чоловіка і батька, вони не зможуть брати участь у прощальній процесії, оскільки самі перебувають в ізоляції. Вони не можуть навіть обійнятися з рідними в ці важкі дні, оскільки змушені перебувати на відстані метра один від одного. Хвороба спустошила їх і відняла навіть силу і тепло обіймів.

Стефаніо зі своєю дружиною iltirreno.gelocal.it

"Це нелюдяно – не мати можливості обійняти сестру після смерті її чоловіка, внучку після смерті її батька", – кажуть родичі.

Лікарі припускають, що Стефаніо міг заразитися між 15 і 16 лютого, коли їздив брати участь у турнірі з більярду в Болонью. Сім'я також не сумнівається в цьому. Більярд був його пристрастю. Він був учасником команди, куди входять гравці з Ліворно, Пізи і Понтедері. Два роки тому його команда завоювала перше місце в турнірі в провінції Модена.

"Він був нашим добрим гігантом", – говорять про нього товариші. Гігант, зростом 1.90 м він був добродушним і завжди готовим усім допомогти. Правда, під час останньої поїздки в Болонью, в команді були розбіжності.

Сім'я до останнього сподівалася на одужання Стефаніо. Вони наводили приклад пацієнта №1 Кодоньо, який зміг самостійно дихати після 20 днів підключення до апарата. Але Стефаніо не зміг.

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