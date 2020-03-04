Маски зі сріблом і книги про коронавірус. Як торговці дурять українців

Винахідливі торговці придумали, як заробити на коронавірусі. Тепер на сайтах оголошень можна відшукати пропозиції купити книгу про китайський вірус, прослухати тренінг про те, як врятуватися від небезпечної хвороби і навіть придбати спеціальні маски з іонами срібла.

Детальніше про це читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Маски зі сріблом

На одному з сайтів безкоштовних оголошень українцям пропонують придбати маски від коронавірусу за акційною ціною – всього за 896 грн. Раніше їх можна було придбати за 1,2 тисячі гривень.

"Багаторазові маски такого рівня є в офіційно опублікованому документі, рекомендованому ВООЗ (Всесвітньою організацією охорони здоров'я) по боротьбі з коронавірусом. Респіратори з клапаном видиху, з іонами срібла – використовуються для захисту дихальних шляхів від аерозолів твердих і рідких частинок. Саме так, по краплях, поширюється коронавірус!", – пише продавець під ніком FartStoks.

Маска зі сріблом коштує 960 грн. bigl.ua

І додає, що фільтраційний матеріал, з якого виготовлено ​​маску, дозволяє захоплювати хвороботворні бактерії. Сама маска лабораторно перевірена і сертифікована. У тестах, проведених в Інституті мікробіології Лодзького технологічного університету, маски показали високу бактеріостатичну і бактерицидну дію.

За 40 гривень вчать читати аналізи крові

А на сайті безкоштовний оголошень OLX покупцям продають відеолекції "Навчися читати свої аналізи. Все про вітаміни. Коронавірус". За 40 гривень обіцяють вислати записи готового матеріалу, який можна буде подивитися онлайн або завантажити.

Обіцяють, що після перегляду глядачі навчаться самостійно розумітися на своїх показниках крові, збагнуть, що інші не беруть до уваги, зможуть розшифрувати інформацію про вірусне і бактерійне навантаження і стан імунітету. І пізнають усе про грип, ГРЗ, коронавірус і як захиститися від цих хвороб.

olx.ua

Вже написали книгу

Незважаючи на те, що перший випадок вірусу в Україні зареєстрований 3 березня, письменник Ігор Прокопенко вже написав про це книгу на 130 сторінок. Її теж можна придбати на сайті OLX.

Книгу про вірус-вбивцю можна придбати за 40 гривень. Щоправда, всі 130 сторінок – тільки в електронному вигляді.

olx.ua

"За офіційною версією, джерело зараження – рибний ринок. Фатальна випадковість: хтось торгував м'ясом диких тварин, хтось не помив руки перед їжею... Чи можна довіряти цій версії?", – інтригує читача автор.

Шишки – від коронавірусу

А ось Юлія з Києва виставила на продаж ексклюзивне засіб від коронавірусу – варення з шишок. За баночку невідомого об'єму просить 120 грн.

olx.ua

"Хвойні рослини використовуються для боротьби з вірусами і застудами. Варення – це найкращий спосіб профілактики від грипу! Аромат хвойних шишок бореться із втомою, сонливістю, підвищує тонус організму, опір хворобам. Соснові шишки ефективні як відхаркувальний засіб. При бронхіті, пневмонії, астмі та ГРВІ продукт допомагає позбутися болісного кашлю", – пише Юлія.

Продавці користуються моментом

Маркетологи пояснюють, що коронавірус – одна з найпопулярніших тем в Україні, тому хтось намагається на ньому заробити. "Ціни на маски злетіли, бо вони затребувані. А що стосується інших, то довести, що якесь зілля не допомагає від вірусу – складно. Для цього треба замовляти дорогі експертизи. І ніхто не буде з ними панькатися. Тому винахідливі українці й користуються моментом", – каже нам маркетолог Влад Мокієнко.

Він додає, що якщо якийсь інтернет-магазин напише "Увага, коронавірус!", а потім додасть, що вірус є вірус, але не варто забувати, що скоро 8 березня, і коханим тут можна придбати подарунки, то його популярність зросте в рази.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 3 березня, в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу у Кабміні.

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