МОЗ повідомило про 6,5 тис. хворих на COVID-19 в Україні за добу

Станом на ранок понеділка, 21 грудня, в Україні офіційно підтверджено 970 993 випадки коронавірусної інфекції. З них 6545 – виявлено за минулу добу, що на 1,7 тисячі менше, ніж за день до цього.

Від COVID-19 у країні померли вже 16 665 осіб (+80 за добу), а 586 268 пацієнтів (+5 106 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях.

Здійснено тестувань за добу – 26 839 (зокрема методом ПЛР – 22 149, методом ІФА – 4 690).

м. Київ – 101 123 випадки;

Вінницька область – 21 035 випадків;

Волинська область – 30 773 випадки;

Дніпропетровська область – 53 155 випадків;

Донецька область – 32 513 випадків;

Житомирська область – 36 774 випадки;

Закарпатська область – 27 195 випадків;

Запорізька область – 47 789 випадків;

Івано-Франківська область – 42 026 випадків;

Київська область – 53 463 випадки;

Кіровоградська область – 7817 випадків;

Луганська область – 8900 випадків;

Львівська область – 56 953 випадки;

Миколаївська область – 27 017 випадків;

Одеська область – 64 589 випадків;

Полтавська область – 31 961 випадок;

Рівненська область – 38 656 випадків;

Сумська область – 38 170 випадків;

Тернопільська область – 32 498 випадків;

Харківська область – 65 414 випадків;

Херсонська область – 15 814 випадків;

Хмельницька область – 36 814 випадків;

Черкаська область – 34 945 випадків;

Чернівецька область – 38 363 випадки;

Чернігівська область – 27 236 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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