Коронавірус в Україні: оприлюднені останні дані про хворих

В Україні запідозрили коронавірус COVID-19 у 20 осіб і відібрали їх зразки матеріалів для дослідження. Серед них у 16 захворювання не було виявлено.

Ще чотири зразки продовжують досліджувати в вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я. Дані опублікували на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Аналіз брали у 14 осіб, які контактували з інфікованими, ще у шістьох – з підозрою на коронавірус.

Коронавірус РИА Новости

Всього з початку 2020 року до центру надійшло 37 повідомлень про підозру на COVID-19 і був отриманий всього один позитивний результат.

Як писав OBOZREVATEL раніше, за станом на 7 березня в світі зафіксовано понад 100 тисяч випадків захворювання коронавірусом COVID-2019. За добу кількість заражених збільшилася на 4 807 осіб.

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