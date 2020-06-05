Коронавірус в Україні не відступає, кількість хворих знову зросла: статистика МОЗ на 5 червня

Станом на ранок 5 червня кількість заражених COVID-19 у країні досягла 25 963

В Україні за останню добу було зафіксовано ще 553 випадки інфікування коронавірусом

В Україні станом на п'ятницю, 5 червня, офіційно підтверджено 25 963 випадки зараження коронавірусом нового типу. З них 553 було виявлено за минулу добу.

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Водночас кількість смертей від COVID-19 у країні досягла 762 (+15 за добу), тоді як видужати від захворювання вдалося вже 11 372 пацієнтам (+330). Про це свідчать дані з сайту Центру громадського здоров’я.

За останню добу COVID-19 заразилися ще понад пів тисячі осіб

Дані щодо захворюваності з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму відсутні.

Статистика щодо коронавірусу в Україні на 5 червня phc.org.ua

Статистика щодо коронавірусу в Україні на 5 червня phc.org.ua

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні 4 червня встановили антирекорд за кількістю заражених коронавірусом за весь час пандемії – за минулу добу захворіло 588 осіб.

Віцепрезидент НАН, яка моделює поширення пандемії, Анатолій Загородній вважає, що зростання кількості інфікованих коронавірусом в Україні пов'язаний із ослабленням карантину, проте вирішальною буде статистика за 10 днів, після чергового етапу пом'якшення.

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні будуть вводити додаткові карантинні заходи, якщо кількість заражених коронавірусом (COVID-19) почне зростати.

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