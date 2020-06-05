Головна Новини
5 червня • оновлено в 09:07
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Коронавірус в Україні не відступає, кількість хворих знову зросла: статистика МОЗ на 5 червня

  • В Україні за останню добу було зафіксовано ще 553 випадки інфікування коронавірусом

  • Станом на ранок 5 червня кількість заражених COVID-19 у країні досягла 25 963

  • Хвороба забрала життя 762 осіб, водночас одужати вдалося 11 372 пацієнтам

16.4т
Читати матеріал російською

В Україні станом на п'ятницю, 5 червня, офіційно підтверджено 25 963 випадки зараження коронавірусом нового типу. З них 553 було виявлено за минулу добу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Водночас кількість смертей від COVID-19 у країні досягла 762 (+15 за добу), тоді як видужати від захворювання вдалося вже 11 372 пацієнтам (+330). Про це свідчать дані з сайту Центру громадського здоров’я.

За останню добу COVID-19 заразилися ще понад пів тисячі осіб

За останню добу COVID-19 заразилися ще понад пів тисячі осіб

Дані щодо захворюваності з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму відсутні.

Статистика щодо коронавірусу в Україні на 5 червня

Статистика щодо коронавірусу в Україні на 5 червня

phc.org.ua

Статистика щодо коронавірусу в Україні на 5 червня

Статистика щодо коронавірусу в Україні на 5 червня

phc.org.ua

Новина доповнюється...

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні 4 червня встановили антирекорд за кількістю заражених коронавірусом за весь час пандемії – за минулу добу захворіло 588 осіб.

  • Віцепрезидент НАН, яка моделює поширення пандемії, Анатолій Загородній вважає, що зростання кількості інфікованих коронавірусом в Україні пов'язаний із ослабленням карантину, проте вирішальною буде статистика за 10 днів, після чергового етапу пом'якшення.

  • Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні будуть вводити додаткові карантинні заходи, якщо кількість заражених коронавірусом (COVID-19) почне зростати.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
РНБО Центр громадського здоров'я вірус Міністерство охорони здоров'я
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
20
0
Смішно
0
Цікаво
15
Сумно
2
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 25 963.

    Вилікувалися: 11 372. Померли: 762.

  • У світі захворіли понад 6,6 млн осіб, загинули – 390 тисяч.

  • Коронавірус за добу вбив рекордну кількість пацієнтів в Бразилії.

  • Конституційний суд зобов'язали перевірити законність карантину в Україні.

  • Білл Гейтс відповів на теорії змови про "чіпування" за допомогою вакцини від COVID-19: "це плітки і антинаукові вислови".

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги